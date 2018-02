Dragic luce en en el estreno europeo de Rosa

No es usual ver cómo la grada aplaude a varios rivales en la presentación de los equipos. Resultó una escena curiosa para la vista ver como el Carpena agradecía los servicios prestados a tres expedicionarios otomanos. Simon, Dragic y Stimac volvían a la que un día fue su casa, a enfrentarse a un equipo que los impulsó al primer nivel europeo y mundial.

El croata y el serbio no recordarán el encuentro como uno de los mejores choques siquiera de la segunda vuelta. Quizá en lo emocional y poco más. Sí brillo Zoran Dragic. El esloveno que desde que se marchó rumbo Phoenix no había pisado la ciudad sí rindió acorde a lo que venía promediando. Acabó como el jugador más utilizado del partido, se marchó hasta los 35 minutos, y anotó 12 puntos. 10 de ellos los selló en la primera mitad, cuando el Efes se despeñaba y el Unicaja estiraba el luminoso. Luego subió el listón en defensa y en el otro lado de la pista le cedió el testigo a McCollum, 16 puntos en la segunda mitad. No alcanzó para voltear el marcador, muy adverso tras los compases iniciales.

La diferencia final permitió a Plaza hacer debutar a Rosa, que ya había salido del cascarón en ACB hace poco menos de un año. El de Los Barrios, que entrena a diario con el primer equipo, quemó una nueva etapa. Otra fecha marcada para el 8 verde.