Duelo de necesidades

Quedan algo menos de 15 días para que concluya una nueva fase regular de la Liga Endesa. En este tramo debe afrontar el Unicaja tres encuentros, claves para ver en la disposición en la que parte en la postemporada. Hoy puede sellar el play off. Ahí se juega la nota de esta temporada y parte de la siguiente. El club está pendiente de este epílogo para ver qué ocurre con el retorno a la Euroliga, asunto trascendente en la construcción del nuevo proyecto. Que aún no tiene cabeza visible -Plaza y la entidad de Los Guindos aplazan sus conversaciones a final de temporada-, ni media docena de peones.

Un trío de fechas que comienza por hoy, con la visita a Málaga del Tecnyconta Zaragoza. Este curso no ha solido el Unicaja jugar en sábado por sus compromisos europeos, pero los dos encuentros que le quedan ante su afición sí lo hará. No disponen de mejor bálsamo los cajistas, que quieren dar un sorbo dulce tras el trago amargo de Gran Canaria. En las islas dibujó el equipo una de las imágenes más feas desde octubre, preocupando más por lo cercano del play off. Desde hoy toca dirimir si es síntoma o accidente. La plantilla tiene la palabra, el beneficio de la duda.

Destinos cruzados entre Neal y Shermadini, con una buena oportunidad para seguir avanzando

Vuelve para la batalla de hoy Jeff Brooks, que salió del roster la jornada pasada. El italoamericano, preocupado por los motivos de su síncope en Valencia, se ha hecho ya todos los exámenes médicos, que descartan cualquier gravedad en las causas de su repentino desplome. Sale de los 12 Jean-Charles, que se perdió las dos últimas sesiones de la semana por problemas en la rodilla. El francés cumple contrato en unos días y aunque Plaza está satisfecho con su aportación, más de cinco que de cuatro, y su profesionalidad en el día a día, aún no hay una decisión tomada. Dependerá en gran parte de la progresión de Shermadini.

El georgiano, que se reencuentra con el equipo que le abrió las puertas de la ACB, tiene una buena oportunidad en este cierre para ir cogiendo ritmo competitivo. Aunque no desentonó en Las Palmas, aún debe pulir algunos de sus gestos técnicos característicos y ganar en fondo físico, algo lógico tras una inactividad prolongada.

Aterriza en la Costa del Sol -donde ganaron en cinco de sus últimas seis visitas- un Tecnyconta Zaragoza muy necesitado. Los maños bailan en la cornisa del descenso, luchando por dos plazas que certifican la permanencia. Por atrás tiene al Bilbao Básket y el Betis, otros dos históricos que apuran sus opciones para no bajar el tobogán a la LEB Oro. En liza también está el Joventut, el único con el que tienen perdido el average los de Pep Cargol. Una victoria en Málaga les daría la permanencia matemática si fallan bilbaínos y sevillanos.

Para este tramo decisivo se reforzaron con Dylan Ennis y Milko Bjelica, dos afectados en la desintegración del Estrella Roja. Ambos vencieron al Unicaja esta temporada en la Sala Pionir. También llegó Xavi Rey tras una experiencia en la segunda turca. Pese a ello, el Tecnyconta no mejora en aspectos básicos como la defensa -la peor de la competición-, el pase o el rebote. Se da la curiosidad que son facetas del juego donde brillan los de Plaza. Un club malagueño con importantes atractivos en este encuentro vespertino. Atajar dudas y coger el atajo del play off, emplazamiento obligatorio por presupuesto e historia.