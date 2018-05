"Echándole cara, este equipo es capaz de cualquier cosa"

Sobre sus hombros se cimentó el primer proyecto del Unicaja Femenino, un equipo con menos de un año de vida que mañana luchará por hacerse un hueco en la Liga Femenina 2. Ella es Lorena Aranda (Málaga, 1986), la que tiene las llaves de un conjunto bañado en elogios en su estreno competitivo y que ahora busca culminar la epopeya.

-¿Mejor de ánimos?

-El domingo estábamos tocadas, pero semana nueva y nuevos retos. El deporte no tiene memoria, borrón y cuenta nueva. A preocuparnos por el presente.

-¿Fue el momento más duro?

-Sí porque la ilusión siempre está ahí. Si juegas una final la quieres ganar y creer en ella te hace que si pierdes te sientas mal.

-¿Qué tal el equipo en la vuelta?

-Es increíble porque el martes fue el primer entrenamiento y verle las caras con esa alegría sin recordar lo del domingo y con ilusión... es un chute de energía.

-¿Qué es lo que deben corregir del domingo?

-Pase lo que pase que no perdamos la esencia. En el último cuarto dejamos de ser nosotras, nos cohibimos. El equipo es joven, pero tiene trayectoria y talento. Debemos confiar en nosotras y seguir atacando y defendiendo como toda la temproada.

-¿Qué mantendría?

-Era la primera Final Four de muchas jugadoras y había nervios que limar y esto nos sirve para lo que viene. Me quedo con las ganas y con la ilusión que afrontan cada reto.

-¿Qué le preocupa en estos días?

-Creo que a nosotras nos pone nerviosas pensar en el mañana. Centrarnos en el presente no nos da miedo.

-¿Ve a la plantilla preparada?

-Si llegamos hasta aquí no es solo por el talento, sino porque sus cabezas también están preparadas. Esto es un premio y vamos a pelear como si no hubiera mañana.

-Hable de los rivales. ¿Qué le parece Adareva?

-Tienen jugadoras que jugaron con el Liga Femenina 2, lo que hace que vengan con refuerzos. Echándole cara somos capaces de cualquier cosa, es lo que hemos hecho durante todo este año.

-¿Y Náutico Tenerife?

-Náutico ha competido y ha quedado por encima de filiales de equipos de LF-2. Vi la final del campeonato canario y es un partido irreal porque juegan contra un Adareva físicamente superior. A priori parece peor, pero de un equipo canario nunca te puedes fiar.

-Toca de nuevo enfrentarse al Asisa Alhaurín de la Torre.

-Es un equipo con mucha experiencia. Varias de las jugadoras de Francis han jugado en LF-2, otras lo han hecho en varias fases de ascenso... tienen muchísima más experiencia que nosotras y Náutico. Lo veo preparado para poder competir a un gran nivel.

-¿Juega a favor del Unicaja jugar en Los Guindos?

-Sí, siempre que estás en casa te sientes más a gusto. Estás más arropado, es nuestro campo y lo conocemos mejor. Yo prefiero jugar en casa.

-Quizá ayude en momentos complicados.

-Lo que nos pasó en Alhaurín fue extraño. Solo anotar un punto en 13 minutos es extraño, no nos pasó en toda la temporada, pero se puede volver a dar. Es verdad que jugando en casa hay esa tranquilidad, esa cosa que te da que son tus aros, tu campo, tu banquillo, donde entrenamos y donde jugamos. En definitiva, donde tan bien lo hemos hecho.

-¿Pensaba en ascender?

-Nadie del club esperábamos tanto éxito porque era un equipo nuevo. Niñas de varios clubes, a algunas ni las conocía. Estoy orgullosa de su trabajo.

-¿Es el grupo más especial que dirigió en su trayectoria?

-En los cuatro años que llevo en Primera Nacional siempre he tenido grupos más veteranos, más complejos de manejar. Con ellas ha sido lo contrario, he disfrutado muchísimo porque no ha habido ningún problema. Siempre vienen con ganas de aprender, con ilusión. Siempre con los brazos abiertos. Te gusta poder entrenar a un grupo que puede hacer tantas cosas en la pista y que lo absorbe todo como una esponja.

-La plana mayor del club estuvo en Alhaurín en la Final Four. ¿El Femenino nota el respaldo?

-Joan [Plaza] me escribe, Cañete me escribe, Eduardo [García] se pasa por la sala de fisios a preguntar. Me veo protegida, con todo a mi disposición. Un club como este te da ese respaldo y tranquilidad para saber que si existe la oportunidad la vas a tener.

-Luce el baloncesto femenino en Málaga, ¿no?

-Málaga pide a gritos un equipo en Liga Femenina 2, es un momento de auge y todo está creciendo.