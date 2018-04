Eduardo García: "Plaza es la primera opción, estamos muy satisfechos con él"

El presidente del Unicaja, Eduardo García, habló en los micrófonos de Canal Sur, en su programa La Jugada, coincidiencia con el aniversario del título conseguido el año pasado en la Eurocup en Valencia. Justamente hoy se cierra el círculo que se abrió entonces con el billete para la Euroliga. Se acaba la participación con el partido ante el Fenerbahce.

"Conseguir un título europeo es muy difícil, hubo mucha competencia, contra grandes equipos, fue una heroicidad. No podemos vivir de recuerdos, pero sí debemos tenerlo presente para lo que venga. Se cierra este año en la Euroliga, pero esperamos volver a ella el año que viene, con suerte", decía Eduardo García, que valoró la competitividad del equipo contra los mejores del continente: "Yo creo que ha sido excelente, no la excelencia máxima que hubiera sido estar entre los Top 8. Hemos competido hasta el último segundo compitiendo, hubo dos partidos en los que no estuvimos acorde. Quitando esos dos momentos ha sido brillante. Ha sido una Euroliga notable, como dijo el entrenador".

"Esperamos regresar el año que viene. Si la suerte nos acompaña al equipo y se recupera la línea, la Euroliga ha sido muy exigente y ello ha propiciado algunos resultados no satisfactorios, podemos. Forma parte de competir a estos rivales. Le ha ocurrido a la mayoría de los equipos. Es un peaje de todos. Vamos a intentar con fe y trabajo regresar. Se trabaja mucho y a gran nivel. El trabajo dará sus frutos a la larga y a la corta. El trabajo dio la Eurocup", dijo Eduardo García, que, en caso de no conseguir el billete para la Euroliga, tampoco desdeña el segundo torneo continental: "La Eurocup es una competición fantástica, lo vimos el año pasado con esa competencia con el Bayern, Valencia, Krasnodar... Esa Eurocup fue un espaldarazo a nivel interno de club, de la ciudad y la comunidad".

¿Y el próximo proyecto será con Plaza o sin él? "Dije en agosto que al final de temporada valoraríamos todo para proceder a lo más conveniente", respondió el presidente, que dice que no ha cambiado la idea: "No vamos a dar ningún paso, tenemos que saber dónde estamos, qué condicionantes hay a nivel de presupuesto y deportivos.La opción de Joan Plaza es la primera. Estoy muy satisfecho con su trabajo, es una realidad palpable".