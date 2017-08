Eduardo García: "Todos los fichajes son preferencias top"

El presidente del Unicaja, Eduardo García, habló tras la presentación del Trofeo Costa del Sol, en el que participarán Unicaja, Real Madrid y Alba Berlín, del 7 al 9 de septiembre, en Archidona, Torrox y Rincón de la Victoria. García se mostró satisfecho por la confección de la plantilla.

"Los jugadores son los que están. Se ha configurado una plantilla ilusionante. Hasta que no empiece la temporada y veamos a todos jugar, pasen algunas jornadas y que todo el mundo madure pues no podremos decir si estamos satisfechos o no. Los aficionados están ilusionados y esperamos mucho del equipo", decía el presidente, que aseguraba que, en este momento, no se plantea la salida de Musli, como le gustaría a Joan Plaza: "No le buscamos salida, así de claro. Repito, no le hemos buscado salida, lo podéis constatar con los agentes con los que habláis. Y preguntadles a ver si es verdad. El club tiene muy claro, de mí lo habéis escuchado, que no va a pagar indemnizaciones. Es un jugador que forma parte de los jugadores con los que contamos. ¿El escrito del entrenador? Todo el mundo escribe lo que quiere. Su escrito me parece perfecto, con mucha corrección. No ha nombrado a ningún jugador. Estamos abiertos a opciones siempre, pero no sólo ahora, siempre".

García insistió en que está "muy satisfecho" con la confección de la plantilla. "Se ha hecho un trabajo muy serio, se han conseguido fichajes sorpresa para gente del baloncesto, gracias a la discreción, a que no haya filtraciones... Se ha conseguido que puede ser competitivo, nos puede dar muchas satisfacciones. Esto todos son ilusiones. Esperemos que las lesiones no haya y nada más. Sabéis que la temporada es muy dura y larga y dependemos de cómo nos respeten de las lesiones", explicaba el presidente cajista, que aseguraba que "siempre, los cinco fichajes, han sido jugadores top en nuestra lista de preferencias, desde el primer momento. Uno a uno cada uno de los jugadores. Todos los jugadores estaban contactados desde hace tiempo. Era una opción marginal, he escuchado de alguno. En absoluto. No hubo ningún solo jugador marginal. Otros clubes más potentes económicamente vemos negociaciones que duran meses".

Habló García, además, de muchos nombres propios:

McCallum: "Esto es como todo en la vida, son momentos, circunstancias. No es fácil conseguir un jugador de su categoría. Desde el primer momento estuvimos peleando por él. Parecía que era imposible porque se quedaba en la NBA. Hemos seguido peleando hasta el último instante y hemos tenido premio".

Marcelinho: "Todo en la vida es como quieras verlo, la botella medio lleno o medio vacía. Desde mi perspectiva, le ha costado algo o bastante más al Baskonia y con dos años garantizados de contrato".

Granger: "Está en tanteo desde hace tres veranos. Esperamos, si llega, la oferta. No está resuelto. Del jugador sabemos que su ilusión es jugar en la NBA y está apurando todas las opciones. Unos días está cerca, otros lejos, viene a España, no viene... Si viene a la ACB y presenta una oferta, lo estudiaremos. Somos 14 jugadores, no digo que vayamos a ir al tanteo, pero sí que la estudiaremos. Jugamos con los números y ahí estamos. Es una opción y la analizaremos, estudiaremos esa opción".

Nedovic: "La lesión no es nada grave, no necesita operación, sólo es reposo. De dos a tres semanas o así, en un par de semanas debe de estar a empezar un trabajo normal. No voy a ocultarlo, preferiríamos que no jugase el Eurobásket. Entiendo que para cualquier jugador jugar un Eurobásket con su país es importante, pero las circunstancias son las que son. Ha tenido una lesión en un entrenamiento, situación normal, ha tenido su reposo. Espero que las pruebas den un resultado correcto y esperemos que pueda entrenar con nosotros".

¿El proyecto más ambicioso?: "El club tiene 40 años y tengo memoria. Ha habido momentos en los que se ha hecho inversiones muy superiores a la de ahora. Este año, el equipo es ilusionante. Así me lo demuestran muchas personas, pero una cosa es la ilusión y otra la realidad. Sabéis que hubo consignaciones presupuestarias más altas, inversiones más fuertes que ahora"

¿Mejor plantilla que el año pasado? "Buena pregunta, en este momento del año es posible que sí me guste más"

Joan Plaza: "Él también está muy satisfecho con la plantilla, lo aseguro. Estuvimos de cena y aprovechamos para charlar de lo que nos atañe. Estudiamos las opciones que se planteaban y estábamos satisfechos. Está muy contento con la plantilla. La suerte que nos acompañe también hace falta ¿Renovación? Tiene ya contrato, no son momentos ahora. Estamos para configurar un equipo. Cada momento es cada momento. Todo este verano hemos trabajado muy duro para conseguir el equipo que tenemos. No nos hemos desviado en nada. Hemos estado trabajando en otros temas muy importantes. Comunicación, cantera, chicas, pequeños retoques en Los Guindos... No tiene reclamo periodístico, pero hay mucho trabajo".

Abonos: "Va bastante bien, se cubren todas las expectativas. Ya más van de los 800 nuevos que queríamos de nuevos. Nos queda agosto y septiembre, esperemos que haya un impulso y que se doble nuestra expectativa".

Euroliga: "Es una competición cimentada y madura, vive unos momentos de cambiar formato, de acomodación, va a ser un año muy complicado y por eso casi todos los equipos estamos haciendo plantillas largas para competiciones nacionales y de Euroliga. La ACB es la Liga más fuerte con diferencia de todas las de Europa. En Grecia han bajado dos equipos la primera división, en Israel ya sabemos el nivel... Va a ser un año bonito, intenso, espectacular y que seamos partícipes todos de esta fiesta".

Ventanas FIBA: "Vamos a jugar como está el calendario, lo tenemos claro. Nuestros profesionales saben lo que tendrán que hacer".

Karahodzic y Romaric: "Habrá cambios para mejor en ambos casos en sus cesiones, en las próximas horas tendremos noticias".