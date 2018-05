García: "Trabajamos en diferentes escenarios si hay Euroliga o Eurocup"

El presidente del Unicaja, Eduardo García, habló tras la presentación del All Star Minibasket que se celebra este fin de semana, de la actualidad del equipo malagueño. Desde la derrota del pasado fin de semana en Las Palmas hasta los nombres candentes del futuro, como Nedovic o Joan Plaza.

Sobre el encuentro del domingo, García dijo que "hay que relativizar, a nadie le gustó el partido de Gran Canaria, pero no dejo de reconocer que llevábamos una racha importante a favor y espero que sea una laguna solo. Es normal que haya un despiste y espero que sólo sea esto", decía el presidente, que insistía en que "jugar en el play off es fundamental, el resultados es incierto, el resto de equipos no tendrá mucha ganas de jugar con nosotros. No somos pieza fácil para quien juegue contra nosotros. Espero que estemos en la disposición de pasar la primera eliminatoria, que no va a ser fácil. Pero creo que van a dar el do de pecho y que no apetecen verse con nosotros".

Sobre las diferencias entre jugar Euroliga y Eurocup, el presidente dijo que "no dejo de reconocer que la competición de Euroliga ha sido un espectáculo magnífico, para el club, el espectador y la reputación nuestra. En la Eurocup el resultado del año anterior fue inenarrable, en imagen del club, de respeto del club fuera de nuestras fronteras. Son tan cortos los espacios que hay... Hay más de 20 equipos que podrían competir en una Euroliga más amplia y nosotros estaríamos ahí. Hemos sido novenos. tenemos que adaptarnos a la competición, a ver si podemos estar en Euroliga", decía el presidente cajista, que quiso poner en valor el nivel de la Eurocup: "El año anterior fue importantísimo para el club, muy importante. Ser campeón de algo, de minibásket, infantiles o cadetes, es difícil. Serlo de una competición continental tiene mucho valor. Lo valoramos y dejaremos que pase un tiempo para valorarlo aún más. Eliminar con el factor cancha al Bayern, Lokomotiv y Valencia y después terminar heroicamente fue importantísimo. El tiempo dará razón. Jugar la Euroliga como espectáculo y competición ha sido maravilloso, hemos disfrutado, pero tiene un desgaste importante. El tiempo valorará lo que supone. El año pasado un equipo de Final Four no pudo competir en la ACB después porque estaba muerto. Compatibilizar las dos competiciones, con tres y cuatro partidos por semana, es muy difícil. Nos hemos adaptados. No está siendo valorado ser noveno en la competición, ha sido un éxito. Le hemos ganado dos partidos al Fenerbahce y el Barcelona, grandes gestas que aún no valoramos".

García sostiene que hay distintas rutas fijadas en función de si el equipo entra en Euroliga o no. "Trabajamos en distintos escenarios, es una realidad. Teneos que adaptarnos al que nos toque en función de los resultados. Intentamos por todos los medios mantener la mayor parte de jugadores que tenemos, tienen el nivel del Unicaja, hasta donde podamos lo intentaremos. Queremos mantener lo que queremos, pero los escenarios son los que son", prosiguió el presidente: "La dirección deportiva analiza las opciones que hay y en función de eso transmitimos nuestro deseo de seguir o no. En casos hay predisposición magnífica y en otros los dos pensamos esperar a final de temporada".

El nombre de Nedovic está en el candelero, su futuro parece en Milán. "Tiene contrato con nosotros. Las condiciones son privadas y no voy a hablar de ellas. Tiene su opción de salir y de quedarse. No contemplamos otra opción que se quede. Que el mercado hace que desee marcharse... Pues podrá irse. Me consta que está feliz aquí, me parece maravilloso disfrutar de su talento aquí en Málaga. Pero esto es ley de mercado ¿Doncic se va a la NBA o no? El mercado es el que es. No voy a ponerle puertas al campo. La vida es la que es. Si tienes una oferta mejor en todos los sentidos pues es normal que haya cambios".

Acerca del entrenador, García aseguró que "nuestro entrenador es Joan Plaza, dirige magníficamente y a todo el que me pregunta digo que es mi entrenador, pero los escenarios cambian, depende a final de temporada. Como lo tendrán los demás clubes, si le preguntáis a Querejeta o Martínez Raga os dirán igual. No es nuevo. El mercado no está activo. Igual os enteráis en breve de que hemos fichado un jugador, que ha pasado otros años. Eso es otro tema", ahondó: "Sólo Laso lleva más tiempo en un club de ACB. La relación y la afinidad y empatía con el entrenador son magníficas, nuestras ganas de estar con él están ahí, pero hay que ver, habrá un Consejo que tomaremos una determinación".

Sobre la reestructuración del club tras la salida del gerente, García aseguró que "quienes venimos del grupo del Unicaja sabemos que es normalmente. Claramente es apostar de partida por la gente de casa. Si no tienes niños altos pues sales fuera cuando tienes un equipo. Pero hemos apostado por gente de la casa, suficientemente preparada para asumir la responsabilidad. Yo tengo el mismo poder ejecutivo que antes, explicó.

Por último, el presidente expresó su satisfacción con la labor del equipo femenino. "La ilusión es máxima. Sigo permanentemente al equipo, las juniors hacen un papelón tremendo en el Nacional. Es la primera vez y me alegro por ellas, han trabajado muy duramente y por el club, la apuesta que tiene éxito. Veremos a nuestras infantiles. Si el equipo senior consigue el ascenso tendrá el respaldo total del club, por supuesto".