Eduardo García pasa revista

El presidente del Unicaja, Eduardo García, estuvo ayer en el programa Zona Verde de 101 TV. El mandamás cajista tocó distintos temas de la actualidad del club y recordó que la próxima temporada se podrá disfrutar de la Euroliga, Darussafaka mediante.

En su séptima temporada al frente de la entidad, Eduardo García dijo que "el título de la Eurocup compensa muchas cosas, los malos momentos que ha habido. Se ha dado un paso atrás para coger un impulso y volver a la Euroliga. Ganamos la Korac, se jugó 15 años la Euroliga y ahora regresamos con otro título. La Eurocup ha sido una gran competición. El Bayern de Múnich es un equipo de fútbol, con un potencial enorme. Me consta que la derrota les dolió muchísimo. El Lokomotiv jugó la Final Four el año pasado, la de la Euroliga. Y el Valencia ya sabemos cómo fue", relataba García, que se quedaba con "la respuesta de la gente en el aeropuerto cuando llegamos. Los jugadores no creían que hubiera allí tantas personas que al día siguiente trabajaban. Comprendieron un poco mejor lo que es el Unicaja. Personalmente, mi encuentro con mis dos hijas allí fue emocionante".

"Hemos hablado con Plaza detalles de la próxima temporada", asegura el dirigente

García estima que "se puede llegar lejos en los play off, yo creo que sí. No quiere decir que vayamos a llegar, que después se saca de contexto. Pero veo al equipo con ganas", dijo el presidente, que estima que "durante el mes de mayo esperamos saber el presupuesto que podemos tener la próxima temporada. Estamos trabajando, mirando todo lo que se pueda imaginar. Los propios responsables del banco hablaron en la celebración del título y pudisteis comprobar lo ilusionado que están. Saben perfectamente lo que implica la Euroliga. Pero no sabemos concretamente de lo que dispondremos, igual me precipité la pasada semana al decir una cifra. No está claro aún".

Sobre el entrenador, Joan Plaza, dijo que el cambio de agente no implica nada. "Él fichó con un agente, renovó con otro distinto y ahora tiene otro. Es perfectamente normal, no implica nada. Nosotros cumplimos los contratos. Y sí, hemos hablado ya de detalles de la próxima temporada. Ahora tiene otro agente, Misko Raznatovic, que es quizá el que más jugadores y entrenadores tiene en Europa. Tiene nuestro respeto y él el nuestro. Es un agente serio, a veces sale la negociación y otras no, pero no da bandazos", afirmó el presidente cajista, que reconoce que "el contacto con los agentes es constante, no sólo ahora ni en verano. Hay conversaciones de jugadores, claro, es el trabajo. ¿Si se puede cerrar algo antes del play off? Es posible, pero somos discretos y ahora el equipo debe centrarse en jugar. Hay que valorar que ahora las cotizaciones pueden variar. Queremos contar con el máximo de jugadores posibles, pero el mercado dictaminará. No sé si podremos contar con Nedovic o Brooks, claro que querríamos".

Sobre la posibilidad de dejar el cargo, Eduardo García dijo que "estoy a disposición de la empresa en la que entré a trabajar hace 39 años. Llegué al baloncesto de otra manera, pero aquí seguiré hasta que el banco lo considere".

Sí hizo un llamamiento Eduardo García a la involucración de toda Málaga en la Euroliga: "Es un espectáculo mejor de lo que se ha visto antes. Vendrán CSKA, Fenerbahce, Madrid, Barça... Recibí muchos mensajes de colegas y gente del baloncesto felicitándome por el título y por el regreso. Málaga es un lugar querido en el baloncesto, a la gente de Euroliga les encanta venir. De todas las llamadas me hizo ilusión una de Eduardo Portela. Con lo que ha sido y lo que ha visto, me dijo que la final de la Eurocup era uno de los cinco partidos que tenía en la retina ahora mismo de todas su vida. Fue muy cariñoso. Tiene que disfrutar toda Málaga de la Euroliga. Animo a todo el mundo a venir".