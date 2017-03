Edwin Jackson vuelve a Málaga vestido de MVP

No cuajó en Barcelona ni en Málaga, lo que nunca supuso que Edwin Jackson no tuviera lo que hay que tener para triunfar en ACB. Con un equipo que suspira por él como el Movistar Estudiantes, el francés se ha revelado como uno de los jugadores más desequilibrantes del campeonato y, por estadísitca, en el MVP.

Con 22.8 créditos de valoración media, el ex escolta cajista lidera la tabla sobre todo por su recital en el tiro. Promedia 22.7 y ya tiene el premio de máximo anotador prácticamente asegurado. Si no hiciera un solo punto en los diez partidos restantes, Jackson acabaría con 15.8 tantos por delante de Sergio Llull, que es segundo de este ranking con 15.8. Son números estratosféricos, que no se ven desde la temporada 2004/2005, cuando Charlie Bell se montó en los 27 con el Breogán.

Esa es la carta de presentación que trae Edwin Jackson al Carpena. En la ida ya torpedeó al Unicaja, a pesar de que se saldó con victoria verde (76-87), con 29 puntos. Su mejor socio es otro ex cajista como Omar Cook, de quien hablaba maravillas antes del partido de ida. "Es el base que se encarga de hacerme el trabajo fácil. Es un lujo. Sabe encontrarme en la situación adecuada, me busca para ejecutar las jugadas. Conoce bien el juego, tiene mucha experiencia y me ayuda muchísimo. Aprendo mucho con él, ha jugado a un nivel muy alto y sabe mucho de baloncesto", señalaba el escolta colegial en esa ocasión para Málaga Hoy.

Salva Maldonado, técnico del Estudiantes, avisa: "Ya les metió 29 puntos en la ida. Jackson es muy regular, aunque no tuviera buen partido el último día. Está claro que el Unicaja, como cualquier otro equipo, va a ir a pararle. Tiene jugadores muy físicos para ello. Pero nosotros intentaremos que Edwin nos siga ayudando a nuestro juego".