El Eurobásket en verde

Casi medio centenar de jugadores aporta la ACB al Eurobásket. Y cuatro de ellos portan la bandera del Unicaja. Estaban destinados a ser cinco, pero la lesión de Nemanja Nedovic, aunque se aguantó hasta el final, priva al baloncesto de un lujo pero tranquiliza en el club malagueño. Tres son fichajes de esta temporada, lo que seguramente dilatará la adaptación al equipo. Lo pagarán quizá después, pero llegarán a Málaga con alto ritmo competitivo. Y aunque los roles no serán exactamente los mismos en selección y club, el torneo permitirá al aficionado cajista hacerse una idea de cómo será la temporada. Los cuatro ya tienen experiencia en el Eurobásket. Y tres se ponen ya en marcha hoy: Giorgi Shermadini (Georgia), Sasu Salin (Finlandia) y Adam Waczynski (Polonia). Para mañana quedará Milosavljevic.

Georgia debuta hoy en Tel Aviv con un plato muy fuerte, contra Lituania (17:30 horas). Giorgi Shermadini ha completado una sensacional preparación, en la que firmó 15.9 puntos y 8.9 rebotes. Apunta el equipo caucásico a revelación del Eurobásket. En la preparación ha ganado a rivales del máximo nivel y tiene un bloque con jugadores de calidad y experiencia como Shengelia, Pachulia, Dixon o Tsintsadze. Es el cuarto Eurobásket de Shermadini, que no ha faltado desde 2011. Su impacto en el equipo ha ido creciendo y seguramente compartirá minutos con el campeón de la NBA Zaza Pachulia.

Waczynski, capitán polaco, abre el torneo (12:45 horas) en Helsinki ante Eslovenia

En la sede de Helsinki comparten pabellón y hotel Sasu Salin (Finlandia) y Adam Waczynski (Polonia). Se enfrentarán el domingo, pero antes tienen partidos de bastante nivel enfrente. Polonia inaugura la competición hoy (12:45 horas) ante la Eslovenia de Goran Dragic y Luka Doncic. Waczynski es el capital de su país, que quiere completar un buen torneo para dedicárselo a la memoria del ex cajista Adam Wojcik, fallecido hace unos días y referente para esta generación. Ha dibujado Waczynski, que jugará su cuarto Eurobásket, una línea ascendente de protagonismo en un combinado que ingresa savia joven del equipo que fue subcampeón del mundo sub 17 en 2010 (Karnowski, Gielo, Ponitka...). No está el NBA Gortat.

Salin es piedra angular en Finlandia, anfitriona en la primera fase. El nuevo exterior cajista aporta corazón a un combinado que ha desplegado un baloncesto muy atractivo en los últimos grandes campeonatos y que cuenta con el prodigio Lauri Markkanen, número 7 del último draft de la NBA. El dinamismo es seña de identidad del equipo finés, con otros ACB como Wilson (Estudiantes) o Koponen (Barcelona).

El círculo lo cierra Dragan Milosavljevic con Serbia. Su equipo juega en la sede de Estambul. Y su protagonismo teórico en la rotación ha ido creciendo conforme iban confirmándose las ausencias de peces gordos a las órdenes de Djordjevic. Un quinteto Teodosic-Nedovic-Kalinic-Bjelica-Jokic podría ser perfectamente titular con el permiso de Bogdanovic, pero no está ninguno. Y Milosavljevic, que en el anterior Eurobásket tuvo un papel al final de la rotación, ha tenido minutos para jugar desde las posiciones de uno a cuatro.

Al Unicaja, en plan egoísta para disminuir el castigo físico de sus jugadores, le convendría una eliminación temprana de sus jugadores, pero para sus respectivas confianzas seguramente iría mejor un papel brillante para que llegaran con corriente positiva a Málaga. Son cuatro jugadores, sólo Barcelona (siete), Valencia (seis) y Madrid (cinco) poseen más representantes en el gran foco del baloncesto europeo.