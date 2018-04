De la Eurocup a la Euroliga: rivales de presente y futuro

Se dice pronto, pero 11 veces se han medido Unicaja y Valencia en estas dos últimas temporadas. En este tiempo se ha generado si no una rivalidad, sí una competitividad tremenda entre ambos conjuntos. En su época de esplendor la entidad cajista era un referente para la taronja, que con un fuerte apoyo económico detrás adelantó por la derecha al club de Los Guindos. En pleno mano a mano por darle la vuelta al asunto y con Baskonia a distancia la lucha encarnizada por objetivos comunes ha hecho del choque prácticamente otro clásico fortuito más.

La cumbre entre ambos, claro, fue la final de la Eurocup. Remontar con factor cancha adverso y un parcial de 0-17 es un momento imborrable de la memoria malagueña para conquistar un nuevo título 11 años después. El Unicaja se coló con ello en la Euroliga, pero el Valencia Básket se redimió no con cualquier cosa: ganándole la ACB al Real Madrid. Son días distintos sin Pedro Martínez por la ciudad del Turia, y ahora se precipita el final de la temporada mirando con los colmillos fuera a la plaza de la Euroliga. ¿La vía? Ser el mejor fuera de Madrid, Barça y Baskonia. Decía Paco Raga, director general valenciano, que de llegarle una propuesta "no aceptaría nunca una licencia A", que solo entiende de "méritos deportivos". Y si no hay sorpresas lo normal es que entre ellos se rifen ese mérito.

Por lo pronto, aunque lo trascendental se lo llevó el Unicaja, el balance le da ventaja al Valencia Básket con un balance de 8-3 en estos dos últimos cursos. Dos de esos triunfos fueron en aquella final, el tercero este año en el Carpena. Aún no le ha metido mano en ACB el equipo de Joan Plaza y ya va siendo hora.