"Esta Eurocup tiene más nivel"

Carlos Suárez hizo un repaso para los medios oficiales de la Eurocup a la actualidad del equipo en la competición continental, donde vio "importante empezar venciendo a domicilio": "Si ganas un encuentro lejos de tu cancha, con vencer el resto de partidos como local es suficiente para clasificarte para la siguiente ronda".

Del duelo contra el Valencia Básket, el de Aranjuez extrae una visión autcrítica: "Lo primero de todo, tenemos que jugar mejor de lo que lo hicimos contra ellos en Liga Endesa hace un mes. Tenemos que ser más sólidos. Sabemos mejor que nadie lo difícil que es vencer a Valencia y que es un rival directo para estar en la Euroliga la próxima temporada."

El paso atrás desde Euroliga a Eurocup fue un golpe importante para el club. Los cambios, traumáticos a nivel general para el baloncesto, han resultado ser a mejor para Suárez. "El nuevo formato de Euroliga es más atractivo para los aficionados, hay grandes partidos todas las semanas y la regularidad durante toda la temporada es más importante que antes. En Eurocup empiezas de cero cada nueva fase", apuntó, haciendo memoria además de la Eurocup que disputó hace más de una década: "El nivel de esta competición es mucho más alto que años atrás".

El cuatro cajista apunta a los play off "como objetivo de equipo y a partir de ahí mirar hacia adelante. No miramos más lejos de ahí". Será importante su contribución previsamente como ala-pívot, puesto del que ya habló en más de una ocasión después de una temporada en la que no logró encontrarse en esta nueva demarcación para él: "Fue difícil acostumbrarse a jugar de ala-pívot. No es lo mismo jugar ocasionalmente en esa posición que hacerlo de manera habitual. Esta temporada me estoy sintiendo mucho mejor".