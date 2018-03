La Euroliga no se tira

La complicación para alcanzar el Top 8 de la Euroliga no distrae las obligaciones de los jugadores del Unicaja. Málaga Hoy pulsó la opinión de varios jugadores del vestuario cajista y su planteamiento mental antes del tramo final de la competición. Realistamente apenas hay opciones de estar entre los ocho mejores, pero desde las entrañas se manda un mensaje combativo.

"Todos sabemos lo que significa el Panathinaikos en Europa, es un grande del baloncesto de aquí y siempre te motiva ganarlo. Tenemos oportunidades de ganar partidos de Euroliga y eso es un atractivo siempre, independientemente de las opciones que tengamos de pasar o no. Creo que en esta situación debemos ir partido a partido. Si seguimos ganando podremos tener alguna opción. Y, si nos quedamos sin ellas, cada partido es una oportunidad para mejorar. Queremos crecer como equipo y siempre contra los mejores puedes crecer más", decía Jeff Brooks, opinión que comparte Adam Waczynski: "Lucharemos hasta el final de la competición, aún tenemos posibilidades. Ahora es un duro partido contra el Panathinaikos, es un buen equipo, cambian mucho y son muy físicos. Especialmente en el Carpena podemos competir con cualquiera, especialmente en casa".

"Tenemos muchos motivos para jugar bien contra el Panathinaikos, queremos revancha del partido de ida, que la afición esté contenta y dar un paso adelante. Queremos acabar bien la Euroliga, ganar más partidos y qué mejor que hacerlo ant el Panathinaikos", señala Dani Díez, al tiempo que Brooks destaca que "estamos en el mejor punto de todo el año. Para mí fue un mal inicio de temporada, no fue bueno, no había buena química. Pero eso ha cambiado, ahora nos conocemos uno a otro, hemos mejorado bastante. Ofensivamente compartimos mejor la bola, pero defensivamente no debemos olvidar que es nuestra fortaleza. Desde octubre a marzo hemos crecido bastante. Pero ahora vienen los meses más exigentes y tenemos que crecer más. Cada día se puede mejorar. Ahora ha cambiado todo, cada uno sabe quién es. Cada semana tenemos un reto, nos movemos en una dirección adecuada. Me gusta el momento en el que estamos".

Incide Waczynski en la idea de Brooks. "Somos mejores jugadores ahora, la Euroliga nos hizo mejores. Es una experiencia para nuestro cuerpo, con muchos viajes y contra los mejores jugadores de Europa, pero es una buena oportunidad para mejorar. Estamos en un buen momento ofensivamente. Hay errores, pero trabajamos cada día para hacer menos cada partido. Estamos ahora muy bien, en buena forma. Ahora creo que estamos bien, sabemos el sistema de Euroliga y ACB, al principio era muy duro pero ahora nuestro cuerpo está habituado a esta situación", decía el polaco. Dani Díez, por su parte, señala que "hay viajes matadores. En Moscú, por ejamplo, acabas a las 11-12, te vas al hotel, cenas y te levantas a las 4.30 para viajar. Cansa, pero tenemos una plantilla larga. Estamos trabajando muy bien, estamos bien en defensa, que es donde tenemos nuestra esencia. Pero en ataque también estamos mejor, tenemos un rol más claro".