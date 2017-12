Y la Euroliga no se tiró

Ganar 10 de los 30 partidos de la temporada regular de la Euroliga era un punto de partida austero y prudente que en el Unicaja se hacía antes de la temporada. Vencer en uno de cada tres partidos no permitía pelear por el play off, pero era el mínimo que se planteaba para ser dignos en la mejor competición del continente. Casi llegado el ecuador, son seis triunfos en 14 partidos, se está por encima de esa previsión. En términos económicos, 220.000 euros asegurados. Da para pagar tres o cuatro chárters. Tras tres triunfos consecutivos, el balance es de 6-8. La zona de play off está a dos triunfos y el Unicaja es el tercer equipo de la Liga Endesa en la tabla.

La fotografía sale más enfocada ahora. Si se hace tres jornadas atrás, el equipo era colista y salía turbia. Hace de eso apenas 10 días, antes de jugar ante el Khimki. La avalancha de partidos distorsiona los tiempos y el análisis. Pero hay que aplaudir la reacción del equipo, que no se ha abandonado pese a que la idea generalizada es que lo mollar está en la Liga Endesa. Competir en la Euroliga era una ilusión, pero también una responsabilidad. Ha tardado en carburar, pero lo hace y compite. Sólo el Zalgiris (cuatro triunfos) tiene mejor racha de victorias ahora. Le siguen Unicaja, Madrid y Panathinaikos (tres). Cualquier victoria, sea en casa o fuera, contra un grande o con un equipo de menos poderío, es valiosa y meritoria.

Se echan en falta esos triunfos ante Bamberg y Zalgiris que se escaparon hace un mes del Carpena. Con ellos se estaría en balance positivo y en zona de play off. Pero tampoco se imagina ganar en el Palau Blaugrana o al Fenerbahce y se hizo. La realidad recuerda que plantearse si se puede llegar más lejos en la Euroliga es perder el tiempo. Enero dictaminará si hay opciones reales o no. Viene un tramo de calendario en el que se pueden rascar victorias. Visita a Tel Aviv, viene el Valencia, se viaja a Bamberg y Kaunas y vienen Madrid y Baskonia. Un balance favorable en ese tramo abriría opciones. Paralelamente, no obstante, está la batalla de la ACB, que obviamente no hay que descuidar. En enero también se sabrá si se acude o no a la Copa del Rey. La cuesta será más que nunca.

La tendencia al alza desde el parón de las ventanas, hace un mes, es evidente. El equipo ha mejorado sus prestaciones. Primero ha competido mejor. Después ha ido ganando. Quedan resquicios grandes para la mejora. La reducción de la rotación impuesta por Plaza ha reforzado a los jugadores. 10 hombres por partido y todos con minutos. Cierto es que en el partido ante el Armani se vieron síntomas de fatiga en hombres imporantes. Normal con la acumulación de esfuerzos, algo no exclusivo del Unicaja.

El asunto positivo es que el equipo no ha tirado la Euroliga. El volantazo de Plaza ha surtido efecto, no se prioriza la ACB (que tampoco revertía realmente en resultados brillantes en la competición doméstica) y el equipo es muy competitivo. Que Augustine sea el cuarto reboteador o Nedovic el sexto anotador de la competición recuerda que hay jugadores de calidad en el equipo. Queda mejorar en el juego, hacer más continua la defensa brillante y fluir mejor en ataque. Pero hay madera.