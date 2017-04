100% de Euroliga

Desde Estambul llegó la confirmación rotunda de que el Unicaja será equipo de Euroliga la próxima temporada gracias al título de la Eurocup. Quedaba una posibilidad algo remota, pero no descartable, de que el club malagueño no jugara la máxima competición por esa vía. Y era que el Darussafaka hubiera sido campeón de la Euroliga. El cuadro que dirige David Blatt quedó eliminado en los cuartos de final ante el Real Madrid, al que había puesto contra las cuerdas en los dos partidos en el Palacio madrileño. Pero el equipo de Pablo Laso cumplió el favoritismo y liquidar la eliminatoria en territorio forastero. Su 78-89 en la pista turca le mete en la Final Four de Estambul y, de paso, certifica que el Unicaja jugará la próxima edición de la máxima competición.

Así, pues, la última duda que quedaba se disipa y el Unicaja ya tiene la certeza de que competirá con los mejores clubes del continente la próxima temporada. La competición mantendrá el formato de 16 equipos, según confirmó Jordi Bertomeu semanas atrás. El club malagueño no ha formado parte de la experimental y exitosa primera edición, pero ha podido tomar nota de las necesidades de los equipos que la han jugado. Y tiene la constancia de que es durísimo compaginar ACB y Euroliga. El próximo ejercicio habrá una complicación mayor. Las ventanas de selecciones en noviembre, febrero y junio, que constreñirán aún más el calendario.

El acuerdo con Nedovic está bastante avanzado y puede firmarse en breve

El Unicaja ya lleva semanas planificando la próxima temporada. Salvo que pague la cláusula de 150.000 euros, que le permite irse antes del 10 de julio, Joan Plaza será el entrenador del equipo por quinta temporada. Se quiere competir en los play off y pueden servir para despejar alguna duda, pero las líneas maestras de los jugadores que se quieren en el próximo proyecto están decididas. Como se publicó ayer, una operación próxima a culminar es el nuevo contrato de Nedovic, al que se revisará la ficha a cambio de su sí por una temporada más, con más opciones para la 2018/19. El acuerdo está bastante avanzado y puede anunciarse antes del inicio del play off. Dos gestiones prioritarias son las renovaciones de Jeff Brooks y Carlos Suárez. La primera está difícil porque su caché ha subido. Revisar el contrato de Alberto Díaz (sólo Viny Okouo cobra menos que él en el platel) es otra tarea pendiente.

Pero, ante todo, la tranquilidad de estar en la Euroliga al 100% permite armarse desde ya para un desafío tremendo para la próxima temporada. La renovación de Nedovic sería un primer paso maestro.