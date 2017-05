Eyenga ya sonríe: "Ha sido un debut soñado"

Venía a aportar energía y vaya si lo hizo. Christian Eyenga dio un empujón al Unicaja para firmar el triunfo en el primer encuentro de play off contra el Iberostar Tenerife (79-65). El congoleño sonríe, no ha parado de hacerlo desde que aterrizó en Málaga: "Ha sido un debut soñado, quizá fue algo de suerte (risas). No lo sé. Sólo hice lo que me dijo el entrenador. Jugar con mucha energía y darle al equipo lo que necesitaba. Creo que he metido puntos, pero he ayudado en el rebote y defensa, que es lo que me pedía".

Eyenga hizo 21 puntos (con un 7/10 en tiros de dos), cuatro rebotes y 22 de valoración en 17 minutos. Su carta de presentación, un gran mate. "Para mí jugar en el Unicaja es algo muy grande, jugar delante de esta gente... Es enorme. Sabía al lugar en que venía. Me gusta ver un pabellón así, lleno, con una buena atmósfera. Venir a Málaga era un regalo", decía pletórico tras el encuentro en el vestuario del Martín Carpena.

No hay mejor forma de entrar en un Unicaja que decine como "un equipazo muy bueno", aunque el congoleño pide algo de cautela. Aún hay mucho por delante: "Sólo hemos ganado un partido. Tenemos que intentar rematar allí, no estamos aún en semifinales".