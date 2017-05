Eyenga es el elegido

El Unicaja quería afinar el tiro para sustituir al lesionado Adam Waczynski en el play off por el título y ya tiene clara su diana. Una vez se ha descartado al favorito, Jon Steffanson, por una lesión muscular tras acabar la Liga de Islandia, están en marcha las negociaciones para incorporar a un viejo conocido de la ACB. Es Christian Eyenga, jugador congoleño de 27 años y 2.03 metros que ya ha terminado la temporada con el Openjobmetis Varese de Italia.

Eyenga, formado en la cantera del Joventut de Badalona, saltó a la NBA antes de arrancar una carrera de idas y vueltas que le ha llevado incluso por China. Sus características coinciden en parte con lo que se buscaba. Es un alero con capacidad física y un buen tiro (ha registrado un total de 31% en triples esta temporada) que pretende dar potencia al equipo de cara al tramo final de la temporada, complementándose así con Dani Díez y sumando centímetros al perímetro cajista. Es además un conocido, al menos de vista, del Carpena, pues ha jugado en el en las últimas temporadas a bordo del Zielona Gora y el Dinamo Sassari.

La intención del club era la de inscribir al jugador en la jornada de ayer para poder contar con él en el partido de mañana ante el Betis Energía Plus, pero la negociación no corrió tanto como para llegar a las 20:00, hora a la que se acababa el plazo para activar jugadores antes del último encuentro de la liga regular de la ACB. El acuerdo, no obstante, está perfilado y la dirección deportiva se afana para que su confirmación oficial sea cuestión de horas y se incorpore a la mayor prontitud a los entrenamientos de Joan Plaza.

La mala fortuna ha obligado al Unicaja a tener que trabajar a toda velocidad para dejar de lado la planificación del próximo curso durante unos días y buscar una opción en un mercado donde también se mueve el Baskonia. Las lesiones de Adam Waczynski y Chase Budinger llegaron prácticamente a la misma vez, a las puertas del play off. En él podrían verse las caras, a expensas de lo que ocurra en el último encuentro.

El alero congoleño, que además conseguirá en breve la nacionalidad española a través del matrimonio, se entrena en Varese desde que finalizó la temporada italiana a la vez que contempla junto a su agente el mercado para poner el remate a la temporada. Málaga será el sitio, y a él llega promediando 12.6 puntos y 3.5 rebotes en la competición doméstica. Mientras, en Champions League, sus medias han sido de 13.3 tantos y 4.2 rechaces. Buenos números que se espera que tengan continuidad para ayudar en la hora de la verdad.