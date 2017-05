Eyenga, un plus de vigor

Con perfecto castellano y una sonrisa en la boca, Christian Eyenga pasa sus primeros días en Málaga organizando su nueva e inesperada vida. La lesión de Adam Waczynski propició la rapidísima contratación de un jugador para el play off que se avecina y ahí estuvo el congoleño para dar un impulsivo sí. Su perfil es diametralmente opuesto al del polaco, llega para dar ese punto de frescura física que necesitará un Unicaja cargado. Llevará el dorsal 31, "por el día de nacimiento de mi padre", dice en su presentación. En ella pisó el parqué del Martín Carpena, donde este domingo hará su puesta de largo ante el Iberostar Tenerife.

"La ACB es una de las mejores ligas de Europa, tiene un altísimo nivel y Unicaja es un equipo grande también en Europa. Para mí es un sueño venir a un equipo como Málaga. Acaban de ganar la Eurocup, ojalá hubiera estado en este equipo para tenerla en mi palmarés", decía entre risas el congoleño de 2.03 metros, que llega procedente del Openjobmetis Varese italiano. Ese título fue un punto más a favor para que por su cabeza sólo rondara el sí tras conocer la oferta: "El último partido fue el domingo pasado y después, el martes, me llama mi agente para decirme que teníamos opción de venir aquí. Es una ilusión para mí venir a una liga tan grande y a un equipo tan precioso como Málaga. Pasó todo bien y estaba dispuesto a venir, no había ningún problema".

Llega desde el Varese italiano para suplir al lesionado Waczynski en el 'play off'

El mismo jugador describe su capacidad atlética como la primera característica que lo define. "La gente me conoce más por mi carácter defensivo, aportar energía y defensa. En ataque estoy mejorando mucho mi tiro y eso está subiendo, pero lo que puedo llevar al equipo ahora mismo es energía y defensa", dice. Esto le permite combinar minutos como alero y ala-pívot, aunque su rol principal es el de tres, donde se conjuntará con Dani Díez: "Este año lo he jugado todo de tres, a veces de cuatro, pero siempre de tres. Puedo jugar en las dos posiciones, defender gente más alta. Quizá no a un cinco, pero a un cuatro sí llego".

Chris aún no tuvo tiempo de charlar con Plaza, al que insiste desde la sala de prensa del Carpena en que puede aportar "energía, un impluso físico, traer algo más de fuerza". Hoy se incorpora al entrenamiento y se encontrará con él y sus nuevos compañeros. Algunos, viejos contrincantes: "Conozco a varios jugadores. Por ejemplo a Jeff [Brooks], en Italia. He jugado contra Waczynski en Polonia, contra Lafayette en Milán también, y a alguno que conozco muy bien con el que hablé antes de fichar".

Espera Carlos Jiménez que caiga de pie en un grupo tremendamente cohesionado y que se hizo fuerte para llevarse la Eurocup: "Mostramos satisfacción porque pensamos que se ajusta al modelo que pensábamos que podía entrar ahora en el grupo, que pensábamos no era fácil dada la fecha y la dinámica, pero va a ir bien gracias a su conocimiento del idioma y la Liga, que a pesar de ser joven ha tenido experiencia en Euroliga y NBA. Nos conoce a nosotros a algunos compañeros, y todo eso nos ha transmitido más allá de sus cualidades y su personalidad, que va a entrar con buen pie en el grupo y nos va a poder ayudar".

Las puertas del Carpena se vuelven a abrir el domingo para que a las 12:30 dé comienzo el play off para el Unicaja ante un Iberostar Tenerife que conoce bien el congoleño. Aunque no se llegaron a enfrentar, compartieron Champions League: "Están haciendo una temporada muy grande, es un equipo que defiende muy bien y me ha sorprendido, no sabía que podía llegar al top de ganarla". Christian Eyenga ya está preparado.