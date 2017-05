Eyenga, presentado: "Ojalá hubiera estado antes para tener la Eurocup en mi palmarés"

El Unicaja ya tiene a Christian Eyenga listo y preparado para lo que ordene Joan Plaza. El alero congoleño ha pisado al fin el parqué del Martín Carpena, donde desde este fin de semana tiene la misión de colaborar para llevar lejos al equipo en los play off, para ser presentado con su dorsal 31 junto a Carlos Jiménez. Desprende ilusión el jugador, que aterrizaba en la Costa del Sol en tiempo récord para sustituir al lesionado Adam Waczynski.

"La ACB es una de las mejores ligas de Europa, tiene un altísimo nivel y Unicaja es un equipo grande también en Eropa. Para mí es un sueño venir a un equipo como Málaga.Acaban de ganar la Eurocup, ojalá hubiera estado en este equipo para tenerla en mi palmarés", decía entre risas el congoleño de 2.03 metros, que llega procedente del Openjobmetis Varese italiano.

Sobre la operación, Eyenga detalla la velocidad del proceso. No podía decir no: "El último partido fue el domingo pasado y después, el martes, me llama mi agente para decirme que teníamos opción de venir aquí. Es una ilusión para mí venir a una liga tan grande y a un equipo tan precioso como Málaga. Pasó todo bien y estaba dispuesto a venir, no había ningún problema".

No tiene mucha semejanza con Waczynski. Su perfil es de tres defensivo con capacidad para ser un ala-pívot. "La gente me conoce más por mi carácter defensivo, aportar energía y defensa. En ataque estoy mejorando mucho mi tiro y eso está subiendo, pero lo que puedo llevar al equipo ahora mismo es energía y defensa", apunta.

Carlos Jiménez, director deportivo, valoraba positivamente en la sala de prensa del Martín Carpena la celeridad con la que se cierra la operación de Christian Eyenga. Jugador que, señala, va a caer de pie en la dinámica del Unicaja: "Mostramos satisfacción porque pensamos que se ajusta al modelo que pensábamos que podía entrar ahora en el grupo, que pensábamos no era fácil dada la fecha y la dinámica, pero va a ir bien gracias a su conocimiento del idioma y la Liga, que a pesar de ser joven ha tenido experiencia en Euroliga y NBA. Nos conoce a nosotros a algunos compañeros, y todo eso nos ha transmitido más allá de sus cualidades y su personalidad, que va a entrar con buen pie en el grupo y nos va a poder ayudar".