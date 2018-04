Fallar no es una opción

Se avista el final de la temporada regular, queda menos de un mes. Y hay que apurar para hacer los deberes. Al Unicaja se le ha complicado bastante el objetivo de estar entre los cuatro primeros, así que lo más realista es amarrar el quinto y esperar que el Valencia sea cuarto. Su rival hoy, el Retabet Bilbao, está con el agua el cuello. La permanencia ahoga y apremia. En las últimas semanas se ha asistido a la resurrección del Joventut. Bilbao, Betis y Zaragoza cotizan a la baja y para ellos cualquier partido es un clavo ardiendo. No gana el Bilbao en Málaga desde 2010 y ha venido con mejores equipos, pero no cabe la confianza.

El Retabet llega dirigido por Veljko Mrsic. Anotó la primera canasta oficial de la historia del Carpena, es el noveno jugador con más puntos en la historia del club y es querido en Málaga. Se le ovacionó cuando vino con el Cedevita y se repetirá hoy con él. Llegó a mitad de temporada y ya estaba en el triunfo bilbaíno en la primera vuelta. Está el club vizcaíno en una coyuntura similar al de otras grandes ciudades como Sevilla y Zaragoza en las que se corre el riesgo de descender a LEB. Son mercados grandes a los que la ACB no le haría gracia renunciar, las tres ciudades que están entre las 10 más pobladas del país y con tradición baloncestística. De fondo, la dificultad de rentabilizar el baloncesto de élite si no es con un respaldo detrás.

Bilbao, como Sevilla y Zaragoza, puede descabalgarse del escaparate ACB

El Unicaja, mientras, se acostumbra a la dinámica de un partido por semana tras el maratón de Euroliga. Ya sobrepasó los 60 encuentros oficiales este año, cifra a la que no se llegó, play off incluidos, en temporadas atrás. No da síntomas de cansancio el equipo malagueño, que se ha recuperado tras un momento delicado con esas derrotas ante Betis y Fuenlabrada que son muy dañinas, que le faltan actualmente para aspirar a cotas más altas. La derrota de Valencia le puso techo a la temporada regular.

Ha habido pocos partidos en horario matutino durante la temporada y llega uno de ellos. Falta ver la respuesta del Carpena en un día que se promete soleado. Tras un invierno y un inicio de primavera con mal tiempo hay ganas de chiringuito y playa, pero merece la pena echar un cable. Siempre es una buena excusa ver jugar a Nedovic antes de su más que probable marcha a final de temporada. Es un triunfo necesario e ineludible para no meterse en problemas reales de meterse en el play off. Está más lejos el cuarto que el décimo, no hay que desdeñarlo.

En la parte positiva, estará Jeff Brooks. Dio un susto muy importante el pasado domingo en Valencia. Ya ayer se ejercitó a buen nivel y parece que el síncope que sufrió en La Fonteta se quedó sólo en eso y no hay más secuela. También se llevará una buena ovación el ala-pívot de Louisville, uno de los jugadores de cabecera de Joan Plaza.