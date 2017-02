Faltó dinamita

La jerarquía de McCalebb en los momentos decisivos, un par de triples que se salieron, la abundancia de pérdidas de balón (16 al descanso y 21 al final). Detalles que cuestan derrotas. El Unicaja se quedó corto, no pudo llegar a la exigencia del Herbalife Gran Canaria (76-71), que planteó un partido muy físico, con una defensa que abarcaba mucha pista y que al equipo malagueño le costó superar. La derrota en el Gran Canara Arena entra dentro de lo previsible, pero se perdió una gran oportunidad de dar un golpe de autoridad, distanciar a un rival directo a tres triunfos más el average, que, no obstante, se salvó. Es previsible que haya más enfrentamientos con el equipo canario, sería una gran señal en la Eurocup y la Copa. El nivel es parejo. Diríase que la diferencia entre la ida y la vuelta fue el nivel de Nedovic, al que ayer le costó entrar en partido y no tuvo el impacto al que estaba acostumbrando en los últimos duelos. Tiene que acostumbrarse a que las defensas irán encaminadas a frenarle. Fue desequilibrante y la fuente generadora de espacios y juego. Pero se echaron en falta sus puntos. Se quedó en siete. Y suele pesar más.

Mirando por el lado del crecimiento del equipo, se ofreció la competitividad que se exige en un escenario y con un rival así. Pero aún queda, ahora que llega un momento trascendente de la temporada, con la Copa y las eliminatorias de la Eurocup, una coyuntura en la que se pide más de lo que se dio ayer. Desde el punto de vista del acierto se atinó mejor que el rival, pero se le concedieron más posesiones. Se sigue sin dominar el rebote y la sangría de pérdidas arruinó un comienzo esperanzador. Arrancó el Unicaja muy enchufado, con buena defensa y acierto en el tiro, lo que permitió adquirir una interesante renta (6-16). Pero el equipo de Joan Plaza era una máquina de perder balones (16 descanso, 21 al final) y la consecuencia fue un parcial adverso de 17-0 que cambió el aire del partido. Ni el tiempo muerto de Plaza ni el final del primer cuarto (19-16) lo frenó. El Unicaja iba a remolque y el equipo local se distanciaba (26-18) mientras al cuadro de Plaza le costaba hasta tirar a canasta. Se recuperó el equipo malagueño con triples de Díez y Lafayette y contuvo la distancia hasta el paso por los vestuarios (35-31). En la rotación hay jugadores que parecen retrasados, pero Plaza se resiste a dar por perdidos a jugadores a los que cree que necesitará en un futuro, conforme la temporada avance. El madrileño y el americano son buenos ejemplos.

El partido continuó tras el descanso en cánones de igualdad. Dominaba el Gran Canaria, pero seguía ahí el Unicaja, a pesar de que continuaba perdiendo balones. Pero no se descolgaba. E incluso recuperaba el mando después de muchos minutos (48-49). Nedovic generaba juego con sus penetraciones, dividía y ejecutaba. Musli se servía de ellas (nueve puntos en este periodo). Pero un triple de Kuric dejaba ventaja al Gran Canaria al final del tercer cuarto (57-54). El americano y Salin aparecerían puntillosos en momentos delicados. Waczynski daba una buena réplica, está creciendo el polaco.

El Gran Canaria estiraba la cuerda, apretaba atrás y al Unicaja le costaba (63-58), pero no se iba del partido (66-65 a falta de tres minutos). Salin metía, pero Smith devolvía. Un dos más uno de McCalebb hacía daño (72-68) y fue el principio del fin. El año pasado no vino a Málaga por un problema con su pasaporte macedonio y se acabó trayendo a Nelson. McCalebb, muchas tablas y calidad, encargó de liquidar el partido, en una secuencia imparable para el Unicaja, que, al menos, mantuvo el average con los canarios. Es un consuelo menor, la idea que queda es que faltó dinamita, instinto para matar. Los killers cajistas no estuvieron súper.