Faltó mordiente en Madrid: "El baloncesto es también ataque"

Le faltó algo más de picardía y acierto al Unicaja en el WiZink Center y así lo expresaban dos de sus baluartes. "Cuando el Madrid mete menos de 85 puntos tiene un 40% de victorias, pero el baloncesto es también ataque", expresaba para Cope Málaga Nemanja Nedovic, satisfecho aun así en líneas generales: "Hemos hecho un buen partido, creo que tenemos margen de mejora y espero que lo hagamos el viernes".

Si claro era el serbio, mucho más se explayó Carlos Suárez. Lo primero, que "ha sido una cuestión de acierto. Hemos tenido tiros librados que hemos fallado". Lamentaba que "con un poquito más nos habríamos llevado el partido", pero cree que no fue una cuestión de querer: "No se puede pedir más ambición a este equipo, el equipo quiere. Pero tenemos delante un equipazo que no te deja jugar".

En adelante, optimismo para el capitán. "Tenemos que olvidar este partido pero sabiendo que jugando más minutos como en algunas fases se puede", apunta, sin olvidarse de la locura de Sergio Llull: "Ya había demostrado que el Madrid depende mucho de él, por los puntos, por las asistencias. Tiene esos tiros que no se puede decir suerte, pero uno ha andado por encima del tablero y se ha metido. Es lo que tiene estar en estado de gracia".

Toca recuperarse. "En 48 horas tenemos otra batalla [por mañana]. Hemos defendido a muchos de sus referentes y el próximo día hay que ir a por todas", concluyó el 43 cajista.