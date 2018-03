Fichaje a fuego lento

El Unicaja tiene decidido acometer un fichaje para relevar a Giorgi Shermadini. El pívot georgiano acude cada día al Carpena para la rehabilitación de su fractura por estrés en la pierna izquierda. Ayer salía con un walker, que le permite caminar sin apoyar la zona fracturada. Es pronto para saber cuándo regresará.

Pero no se va fichar por fichar. No ha habido hasta ahora consenso en un jugador que satisfaga y que entre en los cánones económicos. Digamos que el mínimo lo marca la aportación que ofrece Viny Okouo, que no lo hizo nada mal ante el Gipuzkoa. El congoleño tiene una oportunidad de reivindicar minutos, tendrá protagonismo en las próximas semanas. También en la Euroliga habrá hueco, con tres partidos en los próximos 10 días.

Las opciones de los jugadores que acaban la competición en China, caso de Bourosis, tienen muchas aristas y complicaciones que, a día de hoy, parecen bastante complicadas de resolver. Plaza apremia para tener una pieza más, pero, de momento, nada llena.