Fiero, verde, Carpena

Cuando se trata de defender lo suyo no tiene rival. Noche festiva, noche de play off y noche de cuentas pendientes. El Martín Carpena hizo honor a su historia desplegando sus sueños de la cúpula del coliseo cajista. Copa Korac, Copa del Rey, Liga ACB y Eurocup ondearon al fin para acompañar al cinco de Berni Rodríguez que había lucido solitario durante toda la semana. Del rugir de las presentaciones al fervor por su gloria hasta regresar al estado de crispación, porque el Palacio no olvida lo que han sido siete días de tuya o mía entre banquillos.

La conversación entre Txus Vidorreta y Joan Plaza dejó de ser un diálogo de dos para ser un diálogo de miles. Si algún día el vasco aspiró a que Málaga fuera su casa, la competición se ha encargado de ponerle de espaldas las camisetas verdes que completan el Carpena. No hizo más que salir y ya sintió la réplica a su última sentencia. Apareció solitario entre sus jugadores y se sentó en un mar de pitos en el banquillo visitante. Alguna pancarta jocosa con juego de palabras y constante recriminación, no ha gustado en absoluto su talante para calentar el choque de ayer.

Se obcecó en exceso en más de un momento el equipo con el arbitraje y enganchó con ello al público. Lo pasó mal Nedovic, al que señalaron técnica tras recibir un pisotón de Kirksay. Se ofuscó también con el triple de Doornekamp mientras Brooks se dolía en el fondo opuesto de su tobillo. Pero cuando se trató de jugar hubo cariño y aliento, que se lo digan a Alberto Díaz. Otra vez el ojito derecho arrancó ovación y el "Alberto, selección". Los hombres enérgicos y valientes son los que atraen y como el pelirrojo, con el añadido de malagueño, también llama Christian Eyenga por el soplido de energía que es para el equipo.

Jaleo por ellos y amor también para otro pedazo del deporte malagueño que ya es historia. El Rincón Fertilidad de balonmano femenino, homenajeado por su brillante clasificación para Europa. Jugarán la Challenge Cup tras un final de Liga Loterías de infarto. Carrasco, Pepa Moreno, Manolo Rincón y las chicas, las protagonistas. Merecían el aplauso y el calor del Carpena en un acto que si puede servir para visibilizar su encomiable labor ya será por partida doble satisfactorio.

Mucha batalla en resumen para certificar el pase a las semifinales del play off. Tocó sufrir con el apretón del Iberostar Tenerife, tocó resolver la cuenta pendiente. Dani Díez dijo que no, que esto era para el Unicaja. Enloqueció él y le siguió Nemanja Nedovic. Necesitaba salir del bache y lo hizo cerrando con un triple de escándalo. Golpe en el pecho a la grada en pie, grito de rabia y ovación de MVP. El Real Madrid espera con la cuenta a cero.