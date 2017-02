Una 'Final Four' en miniatura

Coín tiene tradición en la organización de eventos de baloncesto de base. Las paredes del pabellón muinicipal testifican que jugaron los mejores equipos de España, desde infantiles a juniors, desde los años 80. Igual que los grandes futboleros figuran el Collado Villalba Atlético de Madrid, el Cacaolat Granollers o el Mayoral Maristas, clubes de otra época. Pero la organización del Adidas Next Generation Tournament supone un reto extra. Han sido muchas horas de trabajo para adecentar el pabellón y cuadrar la logística de más de un centenar de personas que mueve per se un evento así.

A decir de quienes frecuentan este tipo de eventos, Coín da la talla sobradamente. Y, teniendo en cuenta que hasta al menos 2020 está firmado el acuerdo, comenzar con buen pie y coger buena fama fuera de España es importante. Por ejemplo, una docena de ojeadores de equipos de la NBA tomaba nota a pie de parqué. Con el malagueño Juanma Rodríguez (Cleveland Cavaliers) como anfitrión, estaban Juan Llaneza (San Antonio Spurs), Simone Casali (Houston Rockets), Alex Pajovic (Indiana Pacers), Alejandro González (Atlanta Hawks), Kevin Wilson (New York Knicks), Martí Artigas (Orlando Magic), Davide Prati (Memphis Grizzlies), Rafael Juc (Denver Nuggets), Vjeran Bosnjak (Utah Jazz), Marco Baldi (Washington Wizards) y Benas Matkevicius (Boston Celtics). Cuando se consultaba con ellos, respondían que el nivel de operatividad, atención de la organización y de las instalaciones no tenía nada que envidiar a Kaunas, Belgrado o L'Hospitalet, los otros puntos del Adidas Next Generation. Además, muchos históricos del baloncesto español como Alberto Angulo (director de cantera del Real Madrid), Benito Doblado (Betis) o Manolo Aller (ex jugador y ex seleccionador español sub 18). Por la tarde llegarían Sergio Scariolo, seleccionador nacional, y la plana mayor del Unicaja, con Joan Plaza y Eduardo García. También se pudo ver a Berni Rodríguez. Los responsables del deporte en Coín, encabezados por Cristóbal Ortega y Juan Méndez, uno de los padres del baloncesto en la localidad, llevan un equipo de voluntarios que hacen todo lo posible por sacar adelante una Final Four en miniatura.