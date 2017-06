Fogg tiene pretendiente

Cuando Kyle Fogg se marchó hace dos semanas de Málaga lo hizo con billete de vuelta. Hay acuerdo entre todas las partes para que el californiano continúe en el Unicaja, aunque la idea de liberar una de las dos plazas de extracomunitario ronda por la cabeza. Y ahí, para dar un pequeño empujoncito, aparece el primer pretendiente del base este verano. Según apuntaba ayer el portal Eurohoops.net, el Lokomotiv Kuban maneja el nombre de Fogg entre las primeras plazas de su lista.

El conjunto ruso, víctima cajista en las semifinales de la Eurocup, rastrea el mercado en busca de un base. Tras la marcha de Dontaye Draper el pasado verano camino a Madrid, el Lokomotiv encomendó la dirección de su juego a Taylor Rochestie. Andan en busca de apuntalar el exterior y su prioridad es el ex NBA Charles Jenkins, reciente campeón de la Liga Adriática con el Estrella Roja. Tiene un caché alto el base-escolta, por lo que en Krasnodar amplian el cerco y siguen de cerca la situación de Kyle Fogg.

Desde el club no se ve con malos ojos una salida para liberar plaza de extracomunitario

La libertad del cajista está cifrada en 70.000 euros. Hasta el 30 de junio, el club puede usar esa cláusula de corte que a priori no se tenía planificado ejercer, aunque el mal final de temporada de Fogg hace que no se termine de ver con malos ojos su marcha. El jugador, además, voló hacia Estados Unidos incómodo por sus pocos minutos en el play off, donde apenas promedió 12 y se quedó sin jugar en uno de los choques contra el Real Madrid, además de cosechar dos roscos en anotación, algo ansioso, siendo superado por un irregular Oliver Lafayette.

El global de la temporada de Kyle Fogg no es en absoluto malo, aunque se fue apagando con el paso de los meses después de coger galones ante la lesión de Nemanja Nedovic. En la Eurocup dejó su mejor baloncesto y ha registrado entre todas las competiciones 10.3 puntos, 2.2 asistencias y 10.8 de valoración en 17 minutos. Es un anotador nato y se aprecia su capacidad resolutiva en varios partidos como el de los tres tiros libres ante el Barcelona.

Aun así, el dilema está entre él y Jamar Smith, apreciado por el mercado europeo después de acabar en un pico de forma brillante la temporada. Estuvo tentado aunque sus lazos con Málaga, tras el nacimiento de su hija, son fuertes. Uno de los dos tiene las papeletas para salir, se desea un hueco para un interior. Y ambos tienen ya pretendientes.