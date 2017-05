A Fogg no le salen las cuentas

El caminar por la pista de Kyle Fogg esta última semana ha tenido algo diferente. El esquema del Iberostar Tenerife lo ahogó. Vidorreta lo tenía muy estudiado, conoce sus limitaciones y le obligó a sufrir un dos contra uno en cada minuto sobre la pista. Como resultado, el californiano terminó en el Carpena los cuartos de final del play off con el contador de puntos, su especialidad, a cero.

Cinco tiros. Dos lanzamientos de dos y tres triples. Ninguno dentro. Ese es el balance de Fogg en los últimos tres partidos, donde no ha llegado a los 30 minutos de juego totales y apenas ha podido dar un par de asistencias. Cierto es que la dinámica del base ha ido de más a menos a lo largo de la temporada, con un pico muy alto en noviembre durante la ausencia de Nemanja Nedovic compaginando los puestos de uno y dos. No obstante, el bajón ante el Iberostar Tenerife lo ha relegado al tercer lugar en la rotación de su puesto.

El cambio de roles lo escenifica que Oliver Lafayette saliese el domingo en el quinteto inicial del Unicaja. Ha sido tremendamente cuestionado a lo largo del curso dado que, tras ser pedido por Joan Plaza para ser parte importante del proyecto, no ha dado el rendimiento que se le presuponía. Y tras meses oscuros, el de Baton Rouge ha dejado algunos detalles que al menos consuelan. "Oliver ya tuvo un buen partido en Tenerife. Estuvo bien con White atrás y manejó bien el ritmo del equipo. Le agradezco que me haya aguantado esta temporada", elogiaba el técnico catalán en rueda de prensa tras cerrar el pase ante el conjunto aurinegro. No jugó en el primer choque, donde Fogg ya dejó entrever su incomodidad entre el esquema tinerfeño, pero en los dos últimos ha promediado nueve puntos (50% de dos y 75% en triples) y siete de valoración en 15 minutos. De comodín ha respondido, está bien saber que sigue ahí.