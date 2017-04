Fran Vázquez mide el segundo test de Musli

Hoy no será la primera vez que Fran Vázquez pise como forastero el Martín Carpena, pero cada regreso en estas circunstancias es especial. El gallego, con importante formación en Los Guindos, vuelve al coliseo cajista envuelto en la equipación del Iberostar Tenerife después de cuatro temporadas en su segunda etapa como verde. Hoy se reencuentra con la afición, amigos y compañeros como Carlos Suárez, en cuyas manos recayó la capitanía que hasta entonces había ostentado el pívot.

No obstante, puede que haya minutos en los que coincidan, pero no será Suárez quien se encargue de Fran Vázquez. Esa responsabilidad vuelve a estar no sólo sobre Alen Omic, adueñado de la pintura el último mes, sino en Dejan Musli. El serbio repareció el domingo frente al MoraBanc Andorra para disputar sus primeros minutos tras la lesión de tobillo que le dejó fuera de combate en la fase más importante de la temporada para el Unicaja, o al menos hasta el momento.

Ya recuperado, Musli aún tiene que ir dando pasos para coger el ritmo y nivel que demostró frente al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Eurocup. En su primera toma de contacto, el pívot serbio dejó cinco puntos, caputó tres rebotes y repartió otras tantas asistencias en 12 minutos. Buenos números considerando ese mes fuera de las canchas para mirar al partido de hoy, donde le espera otro peldaño más en el equipo defensivamente más exigente de la competición. Y ante Fran Vázquez, máximo taponador en la historia de la ACB, ni más ni menos.

El ex cajista ha recuperado un buen nivel en Tenerife. Allí es el tercer jugador mejor valorado del equipo (10.2), sólo superado por Darvin White (10.4) y Aaron Doornekamp (11.5). Sus estadísticas se completan con promedios de 8.1 puntos y 3.3 rebotes en 15 minutos. Como buen conocedor del que ha sido su equipo los últimos cuatro años, Fran ya dibuja los aspectos a cuidar hoy en el Carpena, donde se espera un buen recibimiento para el pívot: "El Unicaja es un equipo físico tanto en el interior como en el exterior. Sobre todo se caracterizan por la agresividad en defensa. Los equipos de Joan son muy presionantes, están siempre intentando negar el pase y presionando a toda de pista".