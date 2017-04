Fran Vázquez no se olvida de Málaga

Uno de los cambios más significativos en el Unicaja de cara a esta temporada fue la marcha de Fran Vázquez. El pívot gallego, tras dos etapas significativas en Málaga, continúa a buen tono en el brillante Tenerife que visita mañana el Carpena. El ex cajista habló para su club analizando el que será su reencuentro con la afición malagueña, algo que será "especial": "Los últimos cuatro años que pasé allí, me he divertido, he estado a gusto, he jugado en casa... No pude seguir pero ahora estoy en otro momento, en otro equipo y la verdad es que será especial, me encontraré con muchos amigos"

Fran también describe la temporada del Unicaja, que empezó con "muchas dudas" provocadas por los cambios en el equipo, pero "han demostrado que han cambiado, son otro equipo completamente y han ganado la Eurocup", apunta: "Es una alegría para su afición, después de tantos años, conseguir un título. Es un equipo físico tanto en el interior como en el exterior. Sobre todo se caracterizan por la agresividad en defensa. Los equipos de Joan son muy presionantes, están siempre intentando negar el pase y presionando a toda de pista". Así, el pívot avisa a sus compañeros: "Sabemos que es una pista dura, muy caliente y tenemos que abstraernos de todo".