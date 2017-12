La noche más mágica de Francis Alonso

Noche increíble para el malagueño Francis Alonso en la NCAA. El exterior formado en el Unicaja anotó un triple a falta de 2.4 segundos para que su universidad, Greensboro, venciera en la tercera prórroga del partido ante Liberty (75-76). Previamente, metió otro triple para forzar el primer tiempo extra.

Fue una noche plena de protagonismo para Alonso, con licencia para todo en el equipo. Batió su récord personal anotador y es el tercer partido por encima de 30 puntos en la temporada. El anterior jugador de la universidad que lo había conseguido en una temporada fue Kyle Hines, ahora pívot indispensable en el CSKA Moscú, en la campaña 2006/07.

36 puntos, nada menos, metió el anotador malagueño, que no tuvo buenos porcentajes, pero que debió asumir la responsabilidad de su equipo. 3/12 en tiros de dos, 7/19 en triples y 9/11 en tiros libres en 38 minutos fueron sus números para batir su récord anotador en la NCAA.

“Francis es un jugador especial y metió algunos tiros tremendos. Él quiere la bola en situaciones complicadas y se agiganta en esos momentos", decía su entrenador, Wes Miller.

Francis Alonso’s 3 that is sending this game to triple OT. pic.twitter.com/l38jaXapni