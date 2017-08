Fuenlabrada para comenzar

El aficionado cajista pudo ayer completar el calendario de encuentros del Unicaja de cara a la temporada 2017/2018. Restaba por conocer la hoja de ruta de la competición nacional y ayer la ACB dio a conocer los enfrentamientos ligueros, que abarcarán desde finales de septiembre hasta el 24 de mayo.

Echará a andar el Unicaja en la Liga Endesa frente al Fuenlabrada al calor de su afición en el Martín Carpena. Dos encuentros más tendrán los de Joan Plaza hasta que la Euroliga tome su inicio, el 12 de octubre. En la jornada 2, intersemanal, acometerá la entidad de Los Guindos su primera salida, con dirección a tierras mañas para visitar al Tecnyconta Zaragoza. Apenas dos días después los malagueños recibirán en casa al Bilbao Basket. Pondrán el broche final a la Liga Regular frente al Joventut en Málaga.

Lo que aún no está decidido es el día exacto en que se jugará cada partido. Pese a ello, el equipo cajista ha pedido a la ACB que sus encuentros en el Carpena se celebren el domingo por la tarde para tener un mayor respiro después de los choques de Euroliga. No obstante, será esta una cuestión en la que tendrá mucho poder de decisión la televisión.

Como visitas esperadas al Carpena, el 2/3 de diciembre vendrá el Barcelona Lassa. Justo un mes después hará lo propio el vigente campeón, el Valencia Basket. Para la segunda vuelta está previsto la visita del Baskonia, el 10/11 de febrero, y del Real Madrid, el 12/13 de mayo.

El Unicaja descansaría en las jornadas 8 (11/12 de noviembre) y 22 (10/11 de marzo), lo que le permitirá tener un respiro con el exigente calendario de la Euroliga. No obstante, se trata de una decisión que aún no tiene carácter definitivo. Ayer por la tarde un juzgado de Barcelona concedió la cautelar al Real Betis Energía Plus para que juegue la próxima campaña en la ACB. Falta que la organización se pronuncie al respecto, aunque se trata de una resolución que es de obligado cumplimiento. En esta tesitura, si los sevillanos fuesen readmitidos jugarían los encuentros que están previstos para descanso del resto de equipos, por lo que no trastocaría el calendario. Una hoja de ruta donde la Liga Endesa respetará las ventanas FIBA de noviembre y febrero, con sendos parones que no serán tales para el Unicaja porque la Euroliga tomó la decisión contraria.

Con el camino trazado para el horizonte próximo, le espera un curso de tronío al cuadro cajista. Ambición y exigencia a partes iguales. Toca estar a la altura.