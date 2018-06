Garbajosa y el equipo que vendrá a Málaga

Jorge Garbajosa, mito del Unicaja y ahora presidente de la Federación Española, habló en los micrófonos de Radio Marca. Al hilo del partido que España jugará en Málaga el próximo 1 de julio para cerrar la primera fase de clasificación para el Mundial de China, Garbajosa habló de cómo será la convocatoria: "Habrá jugadores de NBA y Euroliga, pero no va a ser una mezcla por coger a seis jugadores de allí, cuatro de allá... Hay unos criterios objetivos. Me sabe mal hablar de Pau y ponerlo siempre como ejemplo, pero es el buque insigna. Tiene 38 años, hemos hablado con él, Marc, Mirotic... Queremos que los más veteranos y con más exigencia nos comenten cómo están física y mentalmente. Un jugador pedirá descansar o no, pero con lo que te quedas es la predisposición de estar o no. Antes parecía que sólo había 16 jugadores seleccionables, con las ventanas el número es ahora de 40".

También comentó Garbajosa la posibilidad de que Sergio Scariolo pueda emprender otro camino: "Nos une una relación contractual y personal. Entiendo que eche de menos el día a día. Es un alto directivo de la federación, es coordinador de las categorías inferiores. Es entrenador y a los entrenadores les gusta la cancha. Pero me quedo con su confianza y su identificación con los valores de la selección. Es normal que los mejores clubes quieran contar con él. Si llega una oferta veríamos soluciones"