Garbajosa: "Es imposible negociar con la Euroliga"

Jorge Garbajosa, ex jugador del Unicaja y presidente de la Federación Española de baloncesto (FEB), comentó en el transcurso de un encuentro con la prensa que de cara a la tercera ventana de selecciones, del 25 de junio al 3 de julio, el seleccionador Sergio Scariolo puede tener "un bendito marrón".

"Hemos hablado con todos los jugadores, los que están en la NBA y los que están en Europa y en España y todos dicen que quieren estar con la selección. Estamos en marzo y la siguiente ventana es a finales de junio, así que primero es contar con su predisposición y después ayudarlos en lo que podamos", dijo Garbajosa.

En el conflicto con la Euroliga, nadie ha movido un milímetro su posición. "Si alguien no quiere negociar nada es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo. Nosotros propusimos acortar un día la concentración y que la Euroliga jugara un día después sus partidos, pero no fue posible . Creo que con un poco de buena voluntad aquí cabemos todos", indicó: "Nosotros, la FEB, queremos lo mejor para el baloncesto español, no sólo para tres clubes", añadió con respecto a Real Madrid, Barcelona y Baskonia, los tres con licencia A de la Euroliga. Abogó también por mantener a 18 equipos en la ACB.