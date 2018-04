García: "La opción de Plaza es la primera, estoy muy satisfecho"

Aunque la temporada está sobre los raíles ya se juegan algunas cartas de la siguiente. El vínculo de Plaza con el Unicaja acaba en junio y su continuidad está en el aire. El catalán ya mostró su deseo y ahora es Eduardo García el que habló de la postura del club.

"Dije en agosto que al final de temporada valoraríamos todo para proceder a lo más conveniente", respondió el presidente en La Jugada de Canal Sur y dice que no ha cambiado la idea: "No vamos a dar ningún paso, tenemos que saber dónde estamos, qué condicionantes hay a nivel de presupuesto y deportivos, pero la opción de Joan Plaza es la primera. Estoy muy satisfecho con su trabajo, es una realidad palpable".

Habló también del aniversario de la Eurocup. "Conseguir un título europeo es muy difícil, hubo mucha competencia, contra grandes equipos, fue una heroicidad. No podemos vivir de recuerdos, pero sí debemos tenerlo presente para lo que venga. Se cierra este año en la Euroliga, pero esperamos volver a ella el año que viene, con suerte", decía Eduardo García, que valoró la competitividad del equipo contra los mejores del continente: "Yo creo que ha sido excelente, no la excelencia máxima que hubiera sido estar entre los Top 8. Hemos competido hasta el último segundo compitiendo, hubo dos partidos en los que no estuvimos acorde. Quitando esos dos momentos ha sido brillante. Ha sido una Euroliga notable, como dijo el entrenador. Esperamos regresar el año que viene. Vamos a intentar con fe y trabajo regresar. Se trabaja mucho y a gran nivel. El trabajo dará sus frutos".