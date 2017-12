Golden State, un espejo para mirarse

Ser novato implica aprender en marcha. Con el pesar de las derrotas, concluyó Joan Plaza y su staff técnico que la manera de propulsarse era acortar la rotación. Maniobra que parecía contraproducente a la tomada en verano, pero que despertó al equipo. Uno de sus handicaps es saber hasta cuándo dará la gasolina, algo que no parece preocupar al técnico.

"Puede darse, pero también aprendimos hace un mes y medio que no sabemos administrarnos. Cuando hemos querido reservarnos lo hemos hecho muy mal y han sido los dos partidos peores del año", comentó el preparador verde, que mira al campeón de la NBA: "Hay un roster del que estamos muy orgulloso, somos lo que somos para bien y para mal. El equipo ha de aprender a jugar muy pocos partidos en pocos días. Hay símiles en donde nos hemos de fijar. Si coges los radios de minutos de Golden State entre Curry, Durant, Thompson y Green juegan más de 30 minutos de media y lo hacen día sí y día no. Hay que aprender a hacer esto. Los jugadores están en ese proceso. Yo también he de saber que estamos en esta dinámica".

Toca ahora afrontar una batalla con el Barcelona, un equipo que pasa por horas bajas, pero del que Plaza espera la mejor versión. "Que un equipo haya sido capaz de ganar con cierta autoridad a Olympiacos… Les gustaría estar más arriba por ser el club que son, pero si somos listos vemos el potencial que tienen, con jugadores que pueden despertar de un momento a otro", explicó el técnico, que prefiere mantener cautela con los de Sito Alonso: "Van a querer mostrar su mejor cara y si nos pueden barrer en el primer cuarto lo hará. Van a ser más peligrosos si cabe. Tienen equipo para estar más arriba, tienen un potencial extraordinario".

Ve el técnico catalán a su plantel en crecimiento. "El equipo está cada vez mejor, los roles están cada vez mejor definidos. La tendencia es positiva, al alza. El equipo está entrenando bien, ayer [por el lunes] hizo uno de los mejores entrenos del año y creo que estamos más cerca de llegar a nuestro tope. Esperemos estar a tiempo de meternos entre los 8 mejores", dijo Plaza, que lo considera clave para el carrusel europeo que llega: "Ir a por dos de tres, sería ideal; aunque ganar solo a Milán estaría bien. Queremos arañar unas victorias que nos lleven hacia arriba".

La mejoría de los cajistas provoca que el catalán afronte con optimismo el choque de esta noche. "Hemos de ser capaces de jugar ante Barcelona, salir de allí ganando. En el peor de los escenarios, compitiendo hasta el final", cerró.