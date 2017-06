Granger pasa por Málaga sin noticias

Ha sido el único nombres del que han hablado en público el presidente, Eduardo García, y el secretario técnico, Carlos Jiménez. Jayson Granger pasa unos días en Málaga después de abandonar Estambul definitivamente tras dos temporadas en el Anadolu Efes. Se ha consolidado como uno de los bases de mayor nivel del continente y ha seguido su evolución en la Euroliga. Pero ahora explorará otros horizontes.

Granger llegó ayer a Málaga, donde le gustaría comprar casa para el futuro. Pasa unos días antes de irse a Estados Unidos, donde suele ejercitarse cada verano en Miami. Y tiene abiertas opciones para jugar en la liga de verano. Nunca ha escondido que su objetivo final es consolidarse en la NBA. Próximo a los 28 años, es un buen momento para intentarlo si hay opción.

El jugador prioriza la NBA, pero el Baskonia está bastante bien colocado

En el caso de que no salga en Estados Unidos una oferta garantizada, la agencia de Granger (U1st) tiene avanzadas conversaciones con el Baskonia, que invertiría una importante cantidad para su contratación. Granger ha cobrado un millón de euros neto por cada una de sus dos temporadas en Estambul. Se movería en esas cifras. El Unicaja no ha hecho ningún acercamiento con Granger. La relación con su agencia se deterioró después de que hace dos temporadas se pactara la renovación del jugador uruguayo y después se rompiera el acuerdo. Pero tanto García como Jiménez han dejado claro el interés por la situación de Granger en el caso de que decidiera volver a la Liga Endesa y presentara una oferta.

Si es una partida de póker o es un interés real se verá con el tiempo. Salvo que se consiguiera una partida extra de presupuesto no parece factible asumir el sueldo de Jayson Granger con el presupuesto que maneja el Unicaja. El puesto de base es una posición capital para la próxima temporada. No hay que olvidar que Alberto Díaz ha hecho méritos para que ya no sea considerado como el tercer director de juego, sino alguien con peso real en la confección previa. Pero el salto de calidad en esa posición respecto a Lafayette es un campo de mejora importante para la temporada venidera. Granger pasa por Málaga sin que tenga noticias del Unicaja.