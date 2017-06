"Por Granger renunciaría a algún jugador más"

Es una operación de alta dificultad. En el Unicaja se maneja con cautela porque tampoco se quiere crear una frustración en el aficionado si no se concreta. Pero, como debe porque tiene el derecho de tanteo para la ACB, el equipo malagueño está pendiente de la situación de Jayson Granger, como se publicaba ayer.

El Baskonia ha realizado una importantísima oferta al uruguayo para enrolarle la próxima temporada. En Estambul, donde jugó las dos últimas temporadas, Granger cobró un millón de euros limpio por temporada. En declaraciones al periódico Noticias de Álava, el presidente del Unicaja, Eduardo García, dejaba clara la postura del club si se deposita en la ACB una oferta baskonista. "Nosotros le hicimos en su día una oferta importante para que no se fuera a Estambul. De hecho, teníamos un acuerdo verbal con sus agentes que rompieron a las 48 horas. Todavía estamos detrás del jugador y hemos hablado para que vuelva a Málaga. Seguimos interesados y seguramente acudiremos al tanteo. Las relaciones con el Baskonia son extraordinarias y habría que hablar", eran las palabras de García.

Es un pedazo de jugador, para el equipo y para la afición sería la hostia

Joan Plaza, en declaraciones a Málaga Hoy, ve el regreso de Granger como una posiblidad bastante complicada. Pero estima que, si hay una opción para que el uruguayo regrese, habría que apurarla al máximo. "Sería una bomba de relojería, algo extraordinario para todos. No lo veo aquí, honestamente. Me cuesta ver que no se vaya a un portaaviones u otro equipo que pudiera ser mucho más poderoso económica y deportivamente de lo que lo somos nosotros", contemporizaba Plaza, que apostaría fuerte por lo que Granger podría aportar: "Es un tío con carácter, liderazgo, espectacular. Creo que sería un gran acierto, haría la inversión al límite que se pudiera por lo que da en la pista y fuera de ella".

Cuestionado sobre si renunciaría a algún jugador más en la rotación, ya se sabe que para jugar la Euroliga hay que hacer una plantilla extensa, para hacer sitio al esfuerzo económico por el urugayo, Plaza no vacila ni un segundo "Sí, sí, absolutamente. Ya lo firmaría. Es un pedazo de jugador. Para el equipo y la afición sería la hostia poder traerlo".

En la estructura de plantilla clásica de dos jugadores por cada uno de los cinco puestos, el Unicaja busca polivalencia en las dos plazas restantes, que puedan jugar en más puestos. Se cuenta con Viny Okouo como jugador número 13 y con más canteranos (Karahodzic, Uta, Soluade o Rosa) hasta llegar al número 15, cifra que Plaza considera apropiada para afrontar una temporada muy dura.

Pero la irrupción de una opción como la de Granger obliga a estudiar a fondo la viabilidad de la operación y flexibilizar. Igualar la oferta baskonista, por encima del millón de euros, puede parece prohibitivo. El jugador espera movimientos, su sueño siempre fue probar en la NBA. Y ver a Granger de verde...