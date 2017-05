"Hace dos meses se buscaban entrenadores..."

Joan Plaza ha aumentado sus comparecencias personalizadas en las últimas semanas. Ayer pasó por los micrófonos de Cope Málaga, en una interesante conversación en la que dejó sus clásicas perlas. Alternó mensajes que indican que se quedará, como planificación del equipo próximo, con otros más dubitativos.

"Si somos optimistas podemos pensar que pueden seguir 10 jugadores el año que viene. El plus de conocer sistemas, ciudad y entorno es muy grande. En el club se está haciendo un trabajo enorme para renovar a cuantos más mejor. Hemos de lograr ser un grupo compacto, equilibrado", decía Joan Plaza, que, no obstante, tiene grabado que se dudó sobre él tras la Copa y que el club estudiara opciones en el banquillo para la próxima temporada: "Aunque no tenga redes sociales, es difícil estar ausente cuando oyes nombres de otros entrenadores, informaciones de gente verídica y palpable. Ni lo sé ni me importa, eso no me hizo cambiar ni mi forma de trabajar ni mi forma de relacionarme con nadie. Hace dos meses se especulaba de que no iba a estar aquí, se buscaban entrenadores... Ha habido un cierto interés, se ha buscado o no. No pasa nada. Es lógico que la gente haga lo que debe hacer, en la misma línea yo haré lo que deba. Se habló del cambio de agente, que se hizo a principios de año, y lo único que le pedí es que no lo hiciera público hasta que acabara la Eurocup. Parecía que había gente interesada en que no siguiera en Málaga".

¿Conformismo? Yo vengo de la mierda y voy a respetar a todos los rivales

"Ha habido algunas personas que han reconocido que se precipitaron, muy pocas pero algunas. Hay que ser sensatos y ver que el equipo nunca ha estado lejos de sus posiciones. El Unicaja tiene el quinto presupuesto a nivel estatal y vamos quintos, muy lejos de nuestra capacidad no estábamos. Yo no hice la gestión del nuevo agente pensando en tener que irme", atizó Plaza, que después dejaba algún mensaje más: "Me ilusiona muchísimo estar en Euroliga con el Unicaja, sobre todo si somos capaces de mantener el bloque y mi staff técnico, que es fundamental y sagrado. Me he comprado una casa, qué más hacer. Ahora mismo no contemplo otro escenario que seguir aquí". No todos los componentes de su cuerpo técnico tienen contrato para la próxima campaña. Mandó un aviso ahí el entrenador.

Sobre el techo del equipo en las eliminatorias por el título, Plaza dijo que "siempre procuras llegar al momento adecuado en las mejores condiciones. Espero que todavía no haya llegado el mejor momento y que lo haga en el play off. Queremos alargar esta bonita temporada. ¿Conformismo? Creo que no, yo vengo de la mierda y mis jugadores no van a faltar el respeto a nadie. No creo que se conformen, y desde que perdimos ante el Valencia el primer partido sólo hemos perdido ante el Barcelona en un partido muy engañoso. Tienen hambre y ganas de seguir haciendo cosas, creen que podemos hacer algo especial en el play off y vamos a intentarlo. Hemos conjugado calidad humana y calidad en la pista este año y eso nos anima a pensar que aún hay cosas por hacer y pueden ser cosas muy especiales e increíbles".

Viene un partido delicado, en el que el Betis puede bajar. "Ni ganando igual se salvan. Nos ganaron allí. Tenemos posibilidades de entrar en el Top 4. Es cierto que tengo allí gente querida, pero nosotros vamos a ir a ganar. ¿Qué harían ellos si fuera al revés, se dejarían ganar? Harían lo mismo, competir al cien por cien. Queremos esas 22 victorias y acabar con la sensación de ganar partidos. Si descienden es porque han ganado dos partidos en la segunda vuelta y porque se habrán cometido una serie de errores".

Aunque se exploran opciones de mercado para suplir a Waczysnki, igual tiene que tirar con lo que hay. "Carlos [Suárez] ha demostrado que lo que hice el año pasado no fue ninguna salida de tono. Es un cuatro que puede jugar de cinco o de tres, incluso de base... Tenemos jugadores en el perímetro también que pueden jugar de tres: Smith, Nedovic, el mismo Alberto que es un todoterreno. Vamos a contemplar todas las variables hasta que sepamos si vamos a adquirir a alguien o no", dijo Plaza, que reiteró lo que entiende una necesidad de reforzarse para el play off: "Si viene alguien es porque pensamos que puede ayudarnos, quizás para jugar algún minuto o simplemente para darnos rotación en los entrenamientos. No tenemos a ningún jugador junior con nosotros. En 192 entrenos, tres veces ha podido venir uno, no se saben ni los esquemas. No vienen, por lo que sea, por la escuela... Hay muchos motivos por los cuales sería idóneo traer a alguien".