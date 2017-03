Hambre de gloria

40 minutos para cerrar un impás de 16 años. Los Cabezas, Berni o Mrsic levantaban un 18 de abril de 2001 la Copa Korac de la mano de Boza Maljkovic en la segunda final consecutiva tras caer en el 2000 ante el Limoges. De por medio, 15 sueños -y alguna pesadilla- que tuvieron su cénit en el triple de Pepe Sánchez para llevar al Unicaja a esa Final Four de Euroliga tan bien ejecutada sin premio en Atenas. Cuestiones de despacho dicen que este club no puede estar en la primera fila continental, pero la llave para entrar está en el trofeo de esta Eurocup. Y a un solo partido de pelear por él están los 12 hombres y 10.000 gargantas que hoy empujan. El Lokomotiv Kuban (20:45, Andalucía TV) es el escollo que queda antes de luchar por la gloria. Tras 16 años la palabra no es hambre: es gula.

El camino para llegar a este punto ha sido tortuoso. Pareciera que el Unicaja no se conformara con pasar sin más, necesita retos. La Eurocup ejecutada desde la primera fase no ha sido la más brillante, pero paso a paso y entre mucha amargura, el equipo ha ido dando pasos de gigante. La lamentable eliminación copera a manos del peor Barcelona hizo presagiar lo peor, pero ese momento no ha hecho más que ser un punto de inflexión en la temporada. Desde entonces, cinco victorias y una derrota. La sufrida en la ida de cuartos de final disputada en Múnich que once días después de Vitoria seguía añadiendo leña al fuego... Hasta que aparecieron el Martín Carpena y el Unicaja más sólido de la temporada.

El gran momento de Brooks ha servido como pegamento en este mes de competición

El cuadro malagueño puso en jaque al Bayern haciéndose fuerte desde la defensa. Había un compás de espera por Nedovic, atosigado siempre por el planteamiento de Sasha Djordjevic, a pesar del triunfo en casa para empatar la eliminatoria. Y cuando nunca se había recuperado un 1-0 sin factor cancha regresó el serbio para el jaque mate en la capital de Baviera. Se desató para anotar 21 puntos y dar cuatro asistencias, firmando, con 21 créditos de valoración, su mejor partido de la temporada en Eurocup.

Ante el otro Sasha (Obradovic) la situación tiene su parecido. En Rusia no salieron las cosas para Nedovic. De hecho, pasó del mejor al peor partido en cuestión de seis días. Puntuó -2 a pesar de anotar siete tantos fruto de tres pérdidas, no dar una sola asistencia y cuajar un 0/3 en triples. Vuelve el compás de espera, pero las expectativas están altas con "uno de los jugadores más explosivos de Europa", como lo definía Djordjevic antes de la eliminatoria de cuartos. Quizá el plan sea efectivo, pero cuando el cajista entra en trance no hay pizarras que basten.

Para la suerte de Plaza, en su lugar apareció otro que tal baila como Kyle Fogg en Krasnodar. Aunque sufre cuando le encierran, el mínimo espacio del que dispone sirve para que el californiano muestre lo que tiene. Hizo 15 puntos, trabajó el rebote (5) y sacó faltas importantes para cerrar definitivamente el primer partido del martes (57-73). El equipo se pudo apoyar tanto en él como en un Jeff Brooks a tono. El de Louisville es un jugador de sensaciones, y en este momento su estado de forma permite que sean todas buenas. Quitando los encuentros de Bilbao, donde sufrió su lesión de tobillo, y el inmediato en Múnich donde disputó 19 minutos infiltrado, promedia 13.3 tantos, 5.6 capturas y 17 de valoración en 25 minutos.

Esa gran versión de Brooks hará mucha falta hoy para hacer frente a la lesión de Dejan Musli. Es el daño colateral que dejó el partido del martes. El serbio se hizo un esguince de grado 2 en el tobillo derecho que le obligó a retirarse apoyado en sus compañeros y le deja fuera de juego para hoy. Además, los servicios médicos harán un seguimiento al pívot cajista para conocer su evolución y el plazo de recuperación, que por lo pronto también lo descarta para el choque del domingo frente al Movistar Estudiantes.

La baja de Musli es un revés importante por sus cualidades ofensivas y el buen momento por el que pasaba. No en vano, fue el más destacado del Top 8 con el Bayern, liderando en puntos (15.3) y valoración (18.7) al equipo, además de dar retazos de la contundencia que se le exigía. El Lokomotiv Kuban reclamará esa fortaleza si quiere mandar la serie a Rusia para afrontar en el moderno Basket Hall el tercer partido. Se espera el paso adelante que Omic ya empezó a dar en Krasnodar y la ayuda del recuperado Carlos Suárez para hacer frente a las "bestias" que definía Plaza como Jones, Vougioukas, Janning o Rochestie. No les queda rastro de los Randolph, Delaney o Draper que les llevó hace un año a la Final Four de Euroliga, pero Obradovic va bien armado. En superarlos está la gloria.