Hambre e historia, factores de Plaza

No hay más oportunidad que la de ganar hoy para optar al título. Joan Plaza quiere transmitir confianza en el Unicaja, al que ve "entero y tranquilo" después de una derrota "que podía ocurrir perfectamente" en La Fonteta. Avisa del "match ball" que tienen los suyos por delante frente al Valencia Básket y apela a los suyos para forzar la reválida: "Esta es una final para nosotros, ellos tienen un colchón, no es un match ball como para nosotros. Y creo que por el trabajo que estamos haciendo, por los 11.000 que van a estar aquí mañana [por hoy], por los 55 que se cascaron 20 horas de autobús y por cada una de las razones que tengamos cada uno de nosotros, merecemos forzar ese tercer partido".

El técnico cajista se muestra conforme por el partido realizado en Valencia, el cual describía como "bastante correcto" en el Media Day ofrecido en el Martín Carpena, dejando varios peros que deberán salvarse para dar la vuelta a la situación: "Porcentajes nuestros de tiro fueron muy bajos y a pesar de todo ello fuimos capaces de llegar hasta el último minuto con opciones. La premisa es intentar mejorar la eficacia en nuestro tiro de dos y de tres. También en el de uno, aumentar la cantidad de tiros libres, intentar delimitar el rebote ofensivo de ellos porque nos cogieron demasiadas capturas, varios pequeños detalles. Pero la esperanza es que no habiendo hecho un superpartido el otro día fuimos capaces de apurar las opciones hasta el último segundo.

Decía Plaza en Valencia que "el Carpena debe ser el Carpena". Vuelve a clamar a la afición, que espera que se marche contenta a casa: "Un equipo con la historia y la tradición del Unicaja no puede rendirse. Pueden ganarnos por talento, pero no porque no lo deseemos más o no tengamos una mejor actitud que ellos. Es evidente que el público debe hacerse notar en momentos en los que vamos a sufrir, nada va a ser fácil y los jugadores están concienciados, están fuertes, pero sería bueno que la gente de Málaga nos llevara en volandas".