Hambre de hombrada

Debe impresionar entrar al Palau, levantar la cabeza y otear el horizonte. Más que por lo vetusto, tiene que impactar que apenas queden huecos para colgar banderas de nuevos títulos. En días donde el honroso gesto de los Lakers con Kobe Bryant acapara multitud de flashes, del pabellón blaugrana también cuelgan varias camisetas de históricos de las secciones. Roberto Dueñas, Andrés Jiménez, Nacho Solozábal y Juan Antonio San Epifanio Epi son los cuatro jugadores de baloncesto que en las alturas lucen. En menos de una década estará también el 11 de Juanki, que esta noche sí recibe allí al Unicaja.

No se trata de una visita al dentista al uso porque costaría dilucidar cuál no lo es en este nuevo formato de la Euroliga. Pero sí una muy estimulante. Por el momento y también por la historia. Aunque esa misma diga que no se le da especialmente bien el escenario a la entidad de Los Guindos, sumar apremia. Se ven las caras dos conjuntos que se agarran con las uñas y los dientes a la cuerda que suelta desde unos metros más arriba un histórico, el Macabbi Tel Aviv, que cabalga en el corte del play off.

Los barceloneses aún no carburan, pese a fichajes como Hanga, Heurtel o Seraphin

Comparten balance de alegrías y lamentos blaugranas y verdes, aunque no sensaciones, bastante diferentes en ambos. Los primeros traquetean, los segundos vienen al alza. Ni que decir tiene que los objetivos de los de Alonso se antojaban mucho más ambiciosos que los de los de Plaza. Buscan los cajistas un triunfo que refrende sentires y dé un impulso en la tabla, en busca de nivelar victorias y traspiés.

Comentó el técnico barcelonés antes de subirse al avión dirección a la Ciudad Condal que se proponen amarrar dos de los tres partidos de Euroliga que se avecinan desde hoy al jueves de la próxima semana. Con el de Milán como imperativo por disputarse en el Carpena, parece más abordable salir a hombros de Barcelona que de Tel Aviv. Sería ingenuo pensar que Barcelona rima con asequible, pero esta competición también obliga a hacer leña del árbol al que se le cayeron ramas por el camino. No obstante, el parecer antes de la visita al Madrid guardaba ciertas similitudes y se salió esquilmado del Wizink Center. No es el mismo Unicaja, bien es cierto.

Arrastra el Barça cuatro derrotas seguidas, con el agravante de que no es el primer valle y se tachan ahora los últimos días de diciembre, tercer mes de competición. La exigencia en el Palau es altísima y no se perdonan altibajos. Más tras un verano donde la casa se derribó y se dejaron apenas cinco ladrillos sobre los que reconstruir. Tiró de chequera la entidad azulgrana, acometió un lavado de cara profundo y le dio las llaves a Sito Alonso. Nombre por nombre, el potencial de la plantilla es vasto. Aterrizaron jugadores con un caché elevado como Heurtel, Sanders y Oriola, al que costó un kilo sacar de Valencia. Además, uno de los caramelos del verano (Adam Hanga) también cogió pasaporte hacía allí. Y lograron convencer a Seraphin para que regresara a Europa. Entre medias, la apuesta de Pressey. Todo con Vezenkov y Rice, jugadores contrastados en el primer nivel, en la grada.

Resultados e impresiones evidencian que aún no existe química para que el proyecto despegue. No abrazaron aún mecanismos grupales y el talento en muchas ocasiones acabó siendo su mejor chaleco salvavidas. No parece lógico, a tenor de su palmarés, que el Barça sume ya 12 derrotas en 24 partidos.

Toca en el Unicaja continuar asentando conceptos y roles, los que le han hecho andar varios pasos en un par de semanas. Seguir en anotaciones cercanas a los 80 puntos, pero con la alambrada atrás intacta. Hacerse notar en el rebote, más cuando los de Sito Alonso flaquean en el ofensivo, y seguir compartiendo bien el balón. Apartados donde los de Plaza deberán rallar a un alto nivel. Las urgencias blaugranas intentan hacer contrapeso en la balanza, aunque en el Unicaja existe hambre de hombrada.