Hettsheimeir, al rescate de la zona

El de hoy es un partido de mutuo reencuentro. Alberto Díaz vuelve a encontrarse con los que fueron sus compañeros en una fructífera cesión para su crecimiento en el Montakit Fuenlabrada. Por el otro lado, el pívot brasileño Rafa Hettsheimeir está ante su posible debut con el conjunto madrileño en un escenario conocido para él, como es el Martín Carpena.

El de Sao Paulo no se pensó mucho su vuelta a España desde Brasil, donde se encontraba bajo el techo del Bauru Basket desde que terminase su relación contractual con el Unicaja a finales de la temporada 2013/2014. No tuvo demasiada fortuna en Málaga, sobre todo con las lesiones, que sólo le permitieron jugar 47 partidos con 13 minutos de media.

El jugador, que fichó a principios de semana por el Montakit Fuenlabrada tras la vuelta de Moussa Diagné a un Barcelona en pie de guerra, fue dado de alta el mismo viernes con visos de hacerlo debutar hoy mismo. Está por ver qué presencia tendrá en el partido, después de años fuera del ritmo del baloncesto español. Reconocía esa pequeña desconexión con el juego europeo en su presentación: "En Brasil se juega a un ritmo totalmente diferente al de España, pero poco a poco voy conociendo a mis compañeros y cogiendo el ritmo del equipo. Tengo muchas ganas de jugar el domingo y ayudar al colectivo".

Se mostró feliz por regresar al país donde pasó sus mejores años como jugador, y destacó que se había encontrado "un grupo muy majo y unido con el que me estoy sintiendo muy a gusto". Antes de estrenarse en el Fernando Martín le toca pisar Málaga, ciudad hacia la que tuvo buenas palabras: "Vamos a ir a tope, a intentar ganar en Málaga. Allí me trataron muy bien, como en el resto de equipos en los que he estado en España, pero ahora defiendo al Montakit Fuenlabrada".

El pívot, de 30 años y 2.08 centímetros, será un peligró más en un equipo que cuenta con Ivan Paunic como su mayor peligro (13.2 puntos de media y 9.9 de valoración). Por dentro, no obstante, necesita más madera. Es lo que les pide Cuspinera, como confesaba Hettsheimeir: "Puedo jugar duro, tengo mucha confianza tanto en ataque como en defensa. Creo que soy buen compañero, un jugador de equipo, quiero jugar para que mis compañeros sean mejores".