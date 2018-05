Hierrezuelo, a Belgrado

El árbitro malagueño Daniel Hierrezuelo estará una temporada más en la Final Four de la Euroliga, que se disputará en Belgrado del 18 al 20 de mayo. Un reconocimiento más a la labor y el nivel de Hierrezuelo, convertido a ojos del organismo europeo en el mejor colegiado español por su continua elección para partidos importantes y la máxima instancia del baloncesto continental.

El malagueño será uno de los ocho jueces en Belgrado, junto Matej Boltauzer (Eslovenia), Ilias Koromilas (Grecia), Luigi Lamonica (Italia), Olegs Latisevs (Letonia), Robert Lottermoser (Alemania), Sreten Radovic (Croacia) y Boris Ryzhyk (Ucrania).

Es la quinta vez que Hierrezuelo arbitrará en una Final Four de la Euroliga, además dirigió otra en la era FIBA. Son seis veces en el mayor evento del baloncesto europeo de clubes para el árbitro español mejor valorado en Europa en la actualidad. Obviamente, Hierrezuelo no dirigirá en los partidos del Real Madrid, así que tiene opciones de hacerlo en el Zalgiris-Fenerbahce y en el partido de la jornada final en el que no participe el conjunto blanco.

Hierrezuelo estuvo con anterioridad en una Final Four de la FIBA y en cuatro de la Euroliga. Madrid'08, París'10, Madrid'15 y Estambul'17. En el majestuoso Beogradska, donde más de 20.000 espectadores llenan el pabellón y habrá de nuevo un gran ambiente, vivirá una gran experiencia el colegiado malagueño, fijo en las fases finales de la Copa del Rey y en los encuentros más calientes de las eliminatorias por el título. En las fases finales de competiciones de selecciones también ha tenido experiencias, aunque ahora mismo la FIBA no recluta a árbitros que dirijan en la Euroliga por mor del conflicto abierto entre las dos partes.