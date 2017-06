Hora de decisiones en Los Guindos

Ayer finalizó el Campeonato de Andalucía de minibásket en Sanlúcar de Barrameda. No competía el Unicaja, pero sí la EGB, habitual vivero del equipo preinfantil donde comienza la cadena de equipos de la cantera propiamente cajista. Suele ser el momento en el que se acelera la toma de decisiones en los equipos de cantera en Los Guindos.

A nivel de resultados ha sido un año bueno. Dos equipos en semifinales a nivel nacional (juniors e infantiles) de los tres que compiten en campeonatos estatales. El tercero, el cadete, quedó eliminado en octavos ante el campeón, el Real Madrid, tras un partido en el que ofreció su mejor versión de la temporada y complicó al poderoso equipo blanco, en el que juega seguramente el mejor jugador nacional de la generación, el malagueño Gody Dike, arrebatado por el club blanco el pasado verano.

Los resultados son un indicador. También la presencia de jugadores en selecciones nacionales. A lo largo de la temporada, Ignacio Rosa (sub 18 y sub 19), José Luis Ibáñez, Roberto Cubero (sub 18), Lucas Muñoz (sub 16), Rubén Domínguez, Pablo León e Iván Ruiz (sub 14) han sido convocados por la Federación para distintas concentraciones y competiciones. Varios de ellos repetirán este verano, con la posibilidad de algún miembro más.

En el equipo junior ya hubo algunas decisiones. Se renovó el contrato de Ignacio Rosa, considerado el jugador con más proyección de la camada, por cuatro temporadas. También seguirá el lesionado Ablaye Sow, que se recupera lentamente de la segunda rotura de tibia y al que el club respaldará en su recuperación. El resto de jugadores que cumple en edad junior no seguirá. El base Luis García, Jesús Castillo (irá a EEUU) y Roberto Cubero dejarán el club. García, capitán del equipo, ha progresado bastante y fue uno de los mejores bases del Campeonato de España junior. Pero la ausencia de un equipo en LEB hace más difícil la continuidad de jugadores que no sean considerados proyectos claros de primer equipo.

La posibilidad de sacar un equipo en categoría superior siempre ronda, pero se considera que no hay una abundancia de jugadores con talento para darle salida con un gasto extra. Ignacio Rosa estará en la órbita del primer equipo y con posibilidad de jugar en el equipo de Liga EBA, el junior habitual. Comoquiera que dos tercios del equipo de este año era de primer año, habrá continuidad en el bloque que, en principio, seguirá dirigiendo Paco Aurioles. José Luis Ibáñez, Morgan Stilma, Jesús Carralero, Pablo Fernández y Javier Soler fomarán el núcleo principal. Suben varios jugadores interesantes desde el equipo cadete, como Lucas Muñoz o Alessandro Scariolo. Ablaye Sow fue el último africano fichado para la cantera y la tendencia del resto de equipos convierte casi en una necesidad algún reclutamiento para poder competir con garantías a nivel nacional. La idea es reforzarse con algún jugador que eleve el nivel físico y ya se estudian algunas proposiciones.

Falta solventar la continuidad de Rincón Fertilidad como patrocinador de la cantera cajista, decidir si se le da continuidad al buen trabajo en los banquillos o se cambia alguna pieza y también seleccionar jugadores para los dos equipos cadetes y los dos infantiles.