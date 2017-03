Hora de despertar

En el Martín Carpena todavía queda el eco de una verdadera fiesta. Los gritos, alguna lágrima y hasta ese "Mi gran noche" icónico de Raphael que sonaba antes y después de un partido para recordar, pero que puede ser la antesala de algo enorme. El Unicaja doblegó al Lokomotiv Kuban con la seguridad que da una grada entregada detrás. Menos de 48 horas después, muchos de los presentes en la exhibición europea contemplarán con el rostro aún henchido de felicidad otro episodio más de su equipo en casa. Ellos tienen licencia para seguir en la nube. Los 12 que pelean sobre el parqué no tienen más remedio que despertar del sueño para recibir al Movistar Estudiantes (12:30, Movistar+) a fin de mantener la buena línea.

En ese sentido, los dos últimos partidos del Unicaja en ACB han mostrado una buena capacidad para aislar cada competición. Sumido en los cuartos de final de la Eurocup, el cuadro malagueño tuvo entereza para salir a Bilbao con rotaciones y sacar réditos de allí (victoria 63-74) con la dificultad que supuso, porque el conjunto vasco propuso un partido tremendamente duro en su sentido más básico. Fue el segundo de los seis triunfos que el equipo encadena desde que cayese en el primer partido en Múnich. Y tras tumbar al cuadro muniqués en el Audi Dome llegó la cuarta en el Carpena, doblegando al Divina Seguros Joventut (77-74) gracias a un tercer cuarto estratosférico.

Marzo ha sido un mes tremendamente agotador para el Unicaja. Incluyendo la ida de cuartos en Múnich, que se jugó el 28 de febrero, el equipo acumula siete partidos, de los cuales sólo tres han sido en casa. Y tanto los viajes a la capital de Baviera como a Krasnodar han supuesto escalas y horarios de madrugada. El traslado a Rusia ha sido, lógicamente, el más complicado, ya que el equipo partía sobre la medianoche para llegar a Moscú y de allí a las orillas del río Kubán. Por eso tiene valor doble haber derrotado al Lokomotiv en dos partidos. Tras este envite, el equipo podrá permitirse su primer día de descanso verdadero en tres semanas antes de marchar a Valencia el próximo sábado. Es el premio al trabajo bien hecho.

Cabe señalar que el viernes no pesaron las piernas por el efecto analgésico que tuvo la atmósfera europea. Ahora pueden empezar a aparecer los primeros calambres, pero no queda más remedio que ponerse manos a la obra y rematar esta especie de Tourmalet que se ha encontrado el Unicaja. El Movistar Estudiantes llega a un Carpena blindado -sólo se han perdido dos partidos de ACB en casa, ante Tecnyconta Zaragoza y Valencia Básket- armado con el ex cajista Edwin Jackson. El MVP de la Liga Endesa ya es suficiente peligro, aunque Salva Maldonado se encuentra sin el ala-pívot Dylan Page para este partido, lo que merma seriamente su juego interior. Noticia positiva para Plaza, que contará con el canterano Ignacio Rosa como una pieza más de refresco para el interior sin Musli. No se da mal el conjunto colegial, al que se ha ganado en casa en 22 de los 33 duelos vividos. Pero qué es la estadística, que decía que no se podía remontar sin factor cancha.