Horas clave para la llegada del refuerzo

No acaba el Unicaja de encontrar, por múltiples razones, el prototipo de jugador para sustituir a Giorgi Shermadini. Sigue estrechando el cerco el cuadro cajista, con Carlos Jiménez como punta de lanza. Una semana de búsqueda que parece vivir sus horas decisivas ante la necesidad de alguien que dé respiro ante una baja de suma importancia.

Salió al paso Joan Plaza, que desgranó los motivos del por qué aún no ha desembarcado en Málaga ese "mirlo blanco" que demandaba hace unos días. "Me hubiera gustado que estuviera el día siguiente de la lesión, pero también os digo que creo que el mercado está muy trillado. Se están haciendo una serie de apuestas, algunas ofertas que nos han puesto encima de la mesa eran casi de espaldas a los entrenadores de los equipos que pertenecían y ellos se han negado. Ese proceso de espera nos ha demorado", explicaba el barcelonés, que sí deslizaba una consigna clara: "Algunos están acabando sus competiciones y podrían llegar en buena forma, hay otros que no están haciendo nada desde hace dos semanas. Unos porque están fuera de forma, otros porque no tienen experiencia y otros porque no les han dejado salir han hecho que esta criba sea muy difícil. Estoy a la espera de tener noticias, de hecho pensaba que ayer noche [por anteayer] iba a tener noticias pero no sé nada más. Es muy importante que sabiendo que no va a venir ninguna perla a solucionarnos nada, debemos hacer una apuesta con uno de los dos o tres que están con posibilidades y jugárnosla con él".

La insistencia de Plaza viene por el estado de Shermadini, del que también arrojó información. "Está básicamente igual, hablas con él y te dice que en dos semanas está bien. Es buen tío y se cree que Papá Noel llega por Navidad. No vamos a arriesgar porque tiene contrato para el año que viene. Lo veo un tío de club, que puede estar varios años, y no nos la vamos a jugar con él. Sabe que nos perjudica su baja, lo estamos echando de menos, pero no vamos a forzar. Seguimos en los tramos de seis u ocho semanas y no lo esperamos antes", comentó.

El laberinto que es el mercado a estas alturas de curso ha provocado que Plaza sea más flexible de lo que acostumbra a la hora de acometer una incorporación, aunque siguen existiendo líneas rojas. "El criterio cambia del que tienes en verano, pero mantengo estos filtros. Si queremos que nos ayude desde el día uno debe tener la máxima experiencia en la liga española y que sepa, si es posible saber donde está Málaga. Si no es español, un europeo y si no que haya jugado en el continente. Y si no jugártela con uno de más calidad, aunque no tenga esa experiencia", desgranó el preparador cajista, que sacó a Alen Omic de la baraja de futuribles: "A mí no me lo han planteado para nada, él lleva dos equipos esta temporada. En el grupo de dos o tres jugadores no está porque no me lo han llegado a plantear. Jugadores que vengan con una mochila detrás no. El que venga ha de venir con hambre de acabar bien la temporada y demostrar que tiene cabida para el año que viene, pero no puede venir con una mochila que condicione su fichaje para otra temporada, conmigo o sin mí".