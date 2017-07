Ibáñez no tiene minutos en la sufrida victoria de España frente a Serbia

La Selección Española sub 18 dio ayer un golpe sobre la mesa que le hará ganarse el respeto en lo que queda de Europeo. Los jóvenes tiraron de casta y coraje para imponerse a Serbia por 70-76 tras remontar desventajas cercanas a la veintena de puntos.

No fue el mejor día para José Luis Ibáñez. El canterano del Unicaja tuvo que celebrar el triunfo desde el banquillo y es que Joaquín Prado no contó con él durante los 40 minutos. El cajista y Eric González fueron los únicos jugadores que no saltaron al parqué del pabellón eslovaco.

El inicio del equipo nacional fue para olvidar. Con una Serbia a lomos de Pecarski, 21 puntos y 8 rebotes, las distancias comenzaban a ser considerables. El segundo cuarto reactivó a los de Prado, que empezaron a mostrar una versión colectiva notable que los elevó a la victoria en su debut en el torneo continental. Hoy jugarán ante Ucrania a las 18 horas.