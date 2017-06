Importa no sólo para esta temporada

Un ejemplo lapidario de jugador que pueden convencer en tres partidos fue Boniface Ndong. Llegó para los play off de la temporada 2006/07 por la lesión de Daniel Santiago. Tres derrotas del Unicaja ante el Baskonia no impidieron que el trabajo en los entrenamientos y el buen hacer en los partidos hicieran que el hoy entrenador ayudante de Joan Plaza hiciera carrera en Málaga.

Los play off no lo son todo, pero es un tramo de la temporada que, de alguna manera, importa más que el resto. No se puede valorar toda una temporada por ellos, pero ayuda a tomar decisiones. Hay dos casos de jugadores que fueron de lo más rescatable numéricamente en el segundo partido de Madrid que han generado dudas en el tramo final. Uno de ellos es Dejan Musli. Elegido en el mejor quinteto de la Eurocup, ha estado mejor en la primera mitad de temporada que en la segunda. Tras su lesión en Krasnodar apenas ha tenido impacto y Omic le ha adelantado en la rotación, incluso Viny en momentos puntuales. Tiene un año más de contrato, aunque cláusula para marcharse. De quedarse Joan Plaza en Málaga su continuidad no estaría clara.

Mientras, Kyle Fogg también tiene contrato para el año próximo. Plaza se ha referido a él como jugador para el año que viene, que hay que sacar réditos del tiempo empleado en la posición de base. Pero lo cierto es que no se aprecian mejoras en la dirección. Los rivales le atosigan cuando recibe un balón para subirlo, lo ha hecho Tenerife y lo ha repetido el Madrid. Es un anotador compulsivo, capaz de producir llamaradas imparables, pero el catálogo no tiene mucho más. Por ello, estos partidos pueden ayudar a tomar una decisión. A la inversa, está gustando mucho la aportación de Eyenga, en entrenamientos y partidos.