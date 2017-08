Informado y predispuesto

El culebrón del base tuvo recorrido. Quizá menos del que se podía prever. Tras dejar de lado la opción Granger y contemplar el avance de un mercado difícil, el Unicaja cerró en cuanto vio la oportunidad la llegada de su nuevo director de juego. Ray McCallum (Madison, Estados Unidos, 1991) asumirá el peso del baloncesto malagueño esta Euroliga en la que será su primera experiencia en Europa. Presentado ayer en su nueva casa, el Martín Carpena, el norteamericano muestra ambición por mostrarse en el baloncesto FIBA. Como una esponja recopiló información de numerosas fuentes para tomar una decisión clave en su carrera. Al buen resultado de ella se aferra el club al dar por cerrada la plantilla.

"Estoy muy ilusionado con el reto, es mi primera experiencia en Europa. Tengo compañeros que han jugado anteriormente en Europa y he estado informándome. Es un reto importante y sé cuál es la importancia de venir a jugar a Europa, a un club como el Unicaja, y jugar contra los mejores de Europa. Todo esto me genera mucha ilusión y es lo que ha hecho que me decida por dar este salto a Europa", apuntaba el jugador en su presentación junto a Carlos Jiménez. Fueron "un par de jugadores que habían jugado aquí, también algunos entrenadores y gente de NBA que conoce lo que es la Euroliga y el equipo" sus informantes para dar el paso adelante. Le dieron buenas referencias: "Todo el mundo me dijo cosas buenas del equipo y eso hizo la decisión mucho más fácil. Esta es una gran oportunidad".

McCallum asume que habrá un "periodo de ajuste", aunque para reducirlo llegó este miércoles para incorporarse de entrada al equipo. "Estar aquí desde el principio ayudará a que el proceso de adaptación sea más rápido. Soy un jugador de equipo y creo que eso también me ayudará bastante", apunta, y recalca la buena impresión transmitida desde el primer momento por Joan Plaza, con el que ya tuvo tiempo para conversar a su llegada a Málaga: "Hablé con el entrenador y lo que más me impactó fue que él me conocía como jugador y mi forma de jugar. Conocía mis puntos débiles y los más fuertes. Me explicó cuál sería mi rol y la importancia que iba a tener en el equipo, que iba a ser un jugador a priori muy importante, y eso me convenció. Sé que este club y este técnico tienen mucho respeto en la Liga y es una gran oportunidad poder jugar para un técnico como él y un club como Unicaja".

Destacado jugador en la D-League, en la que jugó en distintas etapas con los Reno Bighorns, Austin Spurs y Grand Rapids Drive, tuvo también oportunidades en la NBA. En ella tuvo buenos minutos particularmente con los Sacramento Kings, y estuvo ligado a San Antonio Spurs y Memphis Grizzlies. El de Wisconsin se define como "un base, me gusta defender, me gusta hacer jugadas y anotar, esas son mis cualidades. Puedo hacer un poco de todo. Estoy preparado para ayudar al equipo en todo lo que pueda". Y dentro de su ambición, discurso lógico. "Mi objetivo será venir todos los días, hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo a ganar el mayor número de partidos posible", apunta el norteamericano.

Hay altas expectativas en lo que pueda ofrecer Ray McCallum al Unicaja. Su perfil, más físico, intenso y con una marcha más, contrasta con el temple con el balón de Alberto Díaz. Se esperan de él ganas y compromiso para mínimo mejorar lo ofrecido por Oliver Lafayette, de quien apenas quedaron detalles positivos. Y, especialmente, se desea una buena asociación con Nemanja Nedovic. "No le conozco personalmente. Sé que es un buen jugador y me ilusiona la idea de jugar a su lado", señalaba el base durante su puesta de largo como nuevo jugador del Unicaja.

Con Ray McCallum y la reciente incorporación de James Augustine, el Unicaja da por prácticamente cerrada su plantilla para esta próxima temporada. El regreso a la Euroliga obligaba a ampliar el roster, que ahora es de 14 jugadores contando con Soluade, quien ejercerá de tercer base.