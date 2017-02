Invocación al gran Nedovic

El Unicaja será hoy equipo del Top 8 de la Eurocup si derrota al Alba Berlín. El triunfo anoche del Valencia sobre el Cedevita (71-58) brinda esta posibilidad matemática, para ir en la última jornada a Zagreb con la tranquilidad de la clasificación para cuartos y simplemente esperar si Bayern o Khimki es el rival. Pero antes hay tela que cortar. Estamos ante un partido importante, aunque aún hay retorno. En cualquier caso, si hay de derrota, sería innegociable perder por menos de ocho puntos (69-77 en la ida) para salvar el average. No es el espíritu ideal ese para salir, pero es un factor a tener en cuenta si vienen mal dadas.

En el recuerdo reciente aún está la hiriente derrota en Valencia de siete días atrás. El partido ante el Fuenlabrada sirvió como bálsamo, aunque la advertencia del público es que no se tolerarían más papelones como el de La Fonteta. Fue Plaza el foco de las críticas antes del partido. Lo ideal sería una tregua, sería el síntoma de que se recompone esa relación. Objetivamente la situación no es mala, pero los deslices no se permiten.

El Unicaja debe encontrar su flujo anotador habitual en la Eurocup. Sólo promedia 70.5 puntos en los cuatro partidos del Top 16, 76.8 en toda la Eurocup. Y en la Liga Endesa se rozan los topes históricos en esa faceta (84.5 por encuentro). Plaza tiene una explicación. "Puede ser culpa de la dinámica que procuramos imponer. Hasta diciembre vamos alternando el cinco titular de Eurocup y ACB. Utilizas la competición en la que tienes un margen mayor de error para recuperar o involucrar los jugadores. La otra explicación es que sin quererlo gestionamos los partidos de ACB y Europa con una prioridad determinada", respondía ayer el técnico en la previa.

Aunque en la ida bastaron 77 puntos para ganar, el Alba promedia 86.5 en la competición. Faltaron los 20 por partido que promedia el interesante pívot bosnio Elmedin Kikanovic, lesionado en la ida y ya de vuelta. También está su suplente, Radosavljevic, también ausente en Berlín. Así que el poderío interior alemán aumenta.

El Unicaja tiene un arma secreta en la figura de Nemanja Nedovic. Si en la Liga Endesa es el cuarto anotador de la competición (14.7 por partido en 21 minutos en pista), en la Eurocup el serbio sólo suma 8 por duelo en 19 minutos. Un desequilibrio anormal para la calidad del serbio, que ya jugó la competición cuando era un imberbe, con el Estrella Roja. Luce, por ejemplo, un horripilante 2/23 en triples (un 8.7%, cuando en la ACB está en el 40%). Una anomalía que debe corregirse. Si se observa a un Nedovic desatado será una gran señal por el Unicaja. Ya se sabe que una gran versión del serbio equivale a una victoria segura.

Un buen día para seguir reconquistando a una afición escéptica. Ganar supone jugar play off desde finales de febrero. Y sería un impulso motivador para centrarse en otros objetivos más a corto plazo, la Copa y ganar en la ACB.