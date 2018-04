Brooks: "Fue un momento de susto, pero estoy completamente bien"

Jeff Brooks dio un gran susto en el partido del Unicaja contra el Valencia el pasado domingo. Se desvaneció y quedó tirado en el suelo. El jugador americano sufrió un síncope y pasó la noche en el hospital acompañado del fisioterapeuta, Mario Bárbara.

Tras pasar muchas pruebas no se detectó ninguna anomalía y el jugador recibió el alta para tomar un AVE rumbo a Málaga esta mañana. Ahora descansará un par de días antes de volver al trabajo.

"Gracias a todo el mundo desde mi familia y yo por vuestros pensamientos y oraciones, se os quiere profundamente. Gracias a mis compañeros y staff por su ayuda así como a los jugadores y staff del Valencia Básket. Fue un momento de susto pero estoy completamente bien", decía Brooks.

Thank you to everyone from my family and I for your thoughts and prayers, you are all appreciated dearly. Thanks to my teammates and staff for their aide as well as the players and staff from @valenciabasket. It was a scary moment but I’m all good. 💪🏾💪🏾#BLESSEDpic.twitter.com/dfjQFKzilX